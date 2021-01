‘Venrayse wethouder had onteigend kunnen worden’, aldus de Radboud-hoogleraar

De Venrayse wethouder Jan Loonen (grondzaken, CDA) had onteigend kunnen worden door het Waterschap Limburg om de Loobeek in Venray weer te laten meanderen. In plaats daarvan sloot het waterschap een „riante” deal.

Dat concludeert Jacques Sluysmans, hoogleraar onteigeningsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en advocaat. „Het lijdt geen twijfel dat de wethouder gewoon onteigend had kunnen worden. Agrarische grond onteigenen ten behoeve van natuurontwikkeling is eerder gebeurd.”

De hoogleraar reageert op berichtgeving, zaterdag in NRC. Daarin zegt Erik Keulers, secretaris-directeur van het waterschap dat er in 2016 „pittig” is onderhandeld. Het waterschap wilde de Loobeek weer laten meanderen, ook over de grond die Loonen al had. De wethouder van grondzaken - grootgrondbezitter in zijn eigen gemeente - kon volgens Keulers echter eisen stellen omdat het waterschap de benodigde grond „niet onteigenen kon”.

Maandag nuanceerde het waterschap dit desgevraagd door te zeggen dat het algemeen bestuur er de voorkeur aan geeft om grond niet te onteigenen, maar te onderhandelen met de eigenaren. Onteigening kan alleen als partijen er in onderling overleg niet uitkomen. Bij Loonen is een akkoord bereikt, aldus het waterschap, waardoor het „onteigenen van grond niet nodig is geweest.” Over de „inhoud en totstandkoming van deze transactie” wil het waterschap niets zeggen, in afwachting van een oordeel van een integriteitscommissie.

74 voetbalvelden

In ruil voor zijn vrijwillige medewerking aan het meanderplan ging het waterschap akkoord met de eis van Loonen om hem privé 37 hectare grond (74 voetbalvelden) in het Loobeekdal te verkopen. Uit notariële aktes ingezien door NRC blijkt dat hij de grond kreeg tegen een lagere prijs dan waarvoor het waterschap die had ingekocht. Het waterschap betaalde 1,34 tot 5,55 euro per vierkante meter, Loonen uiteindelijk niet meer 1,09 euro.

Dat hij zo weinig betaalde, komt door de ruim een half miljoen euro die Loonen van het waterschap in retour kreeg als vergoeding voor de „afwaardering” van landbouwgrond naar natuurgebied. Daarnaast kon de wethouder nog subsidie krijgen, uit een potje voor natuurontwikkeling van de provincie.

Riante behandeling

Als Loonen onteigend was, had hij recht gehad op een volledige schadeloosstelling, waaronder een vergoeding voor de waarde van de onteigende grond. Die zou echter waarschijnlijk minder royaal zijn geweest dan de gronddeal die uiteindelijk gesloten is. „Loonen kreeg een riante behandeling. Die had ik ook wel willen krijgen”, aldus Sluysmans.

Eerder bekeek hoogleraar bestuurskunde in Nijmegen Michiel de Vries de transactie van de wethouder. „Dit stinkt”, zegt hij desgevraagd. „Hier is waarschijnlijk sprake van niet-integer gedrag ten koste van de belastingbetaler.”

De gronden die Loonen in het beekdal heeft gekocht, bestaan vooral uit weilanden. Ondanks de ‘afwaardering’ tot natuurgebied grazen daar de vijfhonderd koeien van de zonen van zijn broer Wim. Zij hebben in het beekdal de grootste melkveehouderij van Venray. De zoons konden in 2016 eveneens 17 hectare grond kopen van het waterschap, ook onderhands.

De gemeente Venray en het Waterschap Limburg onderzoeken inmiddels de gronddeal.

