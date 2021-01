De uitgestelde Spelen van Tokio staan dit jaar al vroeg ter discussie

Na het horrorjaar 2020 moet dit het jaar worden van de herrijzenis van de sportwereld, met de Olympische Spelen van Tokio als stralend middelpunt: een sportief feest ter viering van het einde van de coronapandemie. Dat was het idee, toen ‘Tokio 2020’ vorig jaar één zomer werd opgeschoven.

Maar 2021 had niet slechter kunnen beginnen, vanuit Japans perspectief. Tokio wordt erger dan ooit geteisterd door het virus; de metropool beleefde afgelopen donderdag een dagrecord met bijna 2.500 besmettingen. Vrijdag werd er de noodtoestand uitgeroepen, zeker tot 7 februari. De rondgang van de olympische vlam langs verschillende steden werd haastig stilgelegd.

Dat het Tokio niet meezit is een understatement. De steun voor het evenement onder de Japanse bevolking is tot een dieptepunt gedaald. Uit een enquête van Kyodo News bleek zondag dat liefst 80 procent van de Japanners vindt dat de Spelen moeten worden uitgesteld of helemaal afgelast. Ruim een derde wil dat er voorgoed een streep gaat door de Spelen, bijna de helft roept om nieuw uitstel.

Nieuwe dieptepunten in de pandemie veranderen de kijk op ’s werelds grootste sportevenement met de dag. Niet alleen onder Japanners, en niet alleen onder het publiek.

Neem Abdi Nageeye, Nederlands beste marathonloper. Hij deelt het leven in al haar facetten gemakshalve even in als een flatgebouw. „Helemaal beneden wonen de basisbehoeften”, zegt hij vanuit zijn woonplaats Eldoret, Kenia. „Eten, drinken, je gezondheid. Met topsport staan we ergens op de derde verdieping.”

Hij wil maar zeggen: zolang corona mensenlevens kost, hoeven we het eigenlijk niet eens over de Spelen te hebben. Hij vindt het „onverantwoord” om ze over een half jaar in Tokio te houden. „Eerst moeten we het normale leven weer zien op te pakken. Weer kunnen bouwen.”

Begrijp hem niet verkeerd: liever had hij het anders gezien. Ook voor Nageeye was 2020 een jaar om ver achter zich te laten, maar voorlopig lijkt het erop dat 2021 alleen maar lastiger wordt. Hij leest ook kranten, heeft gezien dat in Tokio het aantal besmettingen omhoog is geschoten, de noodtoestand is uitgeroepen en de steun keldert. „Tachtig procent wil het niet. Dat is geen klein aantal, hè. Dan zit het echt diep. Ik heb veel liever dat al die miljoenen die geïnvesteerd worden in Spelen waar niemand op zit te wachten, worden gebruikt om sportfederaties te helpen overleven.”

In Kenia gaat het niet eens over vaccineren Abdi Nageeye marathonloper

Van de Spelen in Rio, in 2016, heeft Nageeye niet kunnen genieten. Uit veiligheidsoverwegingen stond daar volgens hem „om de honderd meter een commando”. Voor en na zijn marathon kon hij geen kant op, hij voelde zich onveilig. „En dan gaan we nu naar een wereldstad tijdens een pandemie? Van mij hoeft het niet.”

Maar de Japanse regering en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) willen voorlopig nog niet denken aan dat doemscenario. Aan het begin van het nieuwe jaar verklaarde premier Yoshihide Suga dat zijn land garant staat voor „veilige Spelen”: voor de deelnemers en de Japanse bevolking.

Uitstel is niet realistisch

De Spelen staan gepland van 23 juli tot en met 8 augustus, gevolgd door de Paralympische Spelen, tussen 24 augustus en 5 september. Afgelasting is niet aan de orde, heeft IOC-voorzitter Thomas Bach gezegd. De financiële belangen zijn kolossaal.

Met geschatte kosten van bijna 15 miljard dollar (12,3 miljard euro) zijn de Zomerspelen van Tokio de duurste uit de geschiedenis, becijferde de Universiteit van Oxford afgelopen herfst. De extra kosten van het uitstel waren daar nog niet bij opgeteld. Die kosten, al twee keer zo hoog als geraamd in het oorspronkelijke bid, zijn vooral gemaakt door de Japanse overheid, Tokio en sponsors. Het IOC, dat zelf een relatief klein bedrag kwijt is aan de Spelen, is wat betreft inkomsten voor 90 procent afhankelijk van televisierechten en sponsors. Uitstel met nog een jaar is niet realistisch, gezien de extra kosten en de aanhoudende druk op de stad Tokio.

Het is dus nu of nooit voor Tokio. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond de pandemie houden het IOC en de organisatie rekening met verschillende scenario’s. De verspreiding van vaccins speelt daarin een hoofdrol.

Sporters en begeleiders zullen volgens Bach niet worden verplicht zich te laten vaccineren voor de Spelen. Wel moedigt hij betrokkenen aan dat te doen als het mogelijk is.

Maar het vaccineren van kerngezonde topsporters ligt uiterst gevoelig zolang miljarden mensen op aarde nog geen zicht hebben op bescherming tegen het virus.

Toch zei het invloedrijke Canadese IOC-lid Dick Pound vorige week tegen Sky Sports dat „de meest realistische manier” om ervoor te zorgen dat de Spelen dit jaar doorgaan is sporters voorrang te geven bij het vaccineren.

Ook al suggereerde Pound niet dat sporters voorrang moeten krijgen boven ouderen, kwetsbare burgers of medewerkers in de zorg, hij kreeg direct weerstand uit de sportwereld in zijn eigen land. Olympisch worstelkampioen Erica Wiebe liet via Twitter weten dat zij haar land graag vertegenwoordigt, maar dat zij het belangrijker vindt dat haar gemeenschap eerst wordt gevaccineerd. Later zei ze tegen de Canadese omroep CBC: „Mijn ouders zijn van plan met mij mee te gaan naar Tokio en ze hopen dat ze tegen die tijd gevaccineerd zijn. Zij behoren tot een risicogroep. Ik zou geen voorrang willen krijgen boven hen.”

Voorrang voor sporters

Nu in Israël en sommige Oost-Europese landen olympiërs wél voorrang krijgen wordt gevreesd voor een ongelijk speelveld. Sporters die nog niet zijn ingeënt maar zich nog moeten plaatsen lopen het risico besmet te raken en daarmee uitgesloten te worden van deelname aan een kwalificatietoernooi. In veel Afrikaanse landen is geen geld om vaccins uit te testen op mensen, schreef The Washington Post in december. Voor sporters uit Ethiopië en Kenia, landen die traditioneel domineren op de lange afstanden in de atletiek, dreigt een verstoorde voorbereiding.

„Nederland zou laat zijn met vaccineren, maar in Kenia gáát het er niet eens over”, zegt Nageeye. „Ik heb het geluk dat ik volgens de Nederlandse regels in aanmerking kom voor een vaccin. Ik check drie keer per dag of daar nieuws over is. Maar hier gaan de artsen gewoon dood. Dan weet je weer hoe oneerlijk de wereld is.”

Maar volgens atletenmanager Michel Boeting maken de Afrikaanse lopers in zijn stal zich geen zorgen over deelname aan de Spelen, als die er komen. „In deze landen is het zo dat als er een vaccin is, de president een decreet uit zal vaardigen waardoor het olympisch team in één klap wordt ingeënt. Het wordt verplicht gesteld. Dat zie ik Mark Rutte nog niet doen.”

Terwijl in de Westerse wereld een ethische discussie op gang komt over de volgorde van vaccineren in de aanloop naar de Spelen in Tokio, is de lijst met praktische bezwaren en internationale beperkingen nog lang. Het vaccin is nog uiterst schaars op wereldschaal; zelfs in Japan is het eerste vaccin, dat van Moderna, als alles meezit pas goedgekeurd in mei. Dan moet de vaccinatie van de Japanse bevolking dus nog beginnen.

Ik zie het niet gebeuren in een pandemie Michael Phelps zwemmer

Dergelijke beperkingen hebben consequenties voor de olympische kwalificatietoernooien die in tal van sporten nog moeten worden afgewerkt. Een agenda daarvoor valt nauwelijks te plannen, met alle internationale reisrestricties. De kans dat dat binnen korte tijd verandert, lijkt klein. Pre-olympische bubbels zijn lang niet overal te creëren. Dat betekent dat tot kort voor het begin van de Spelen onduidelijk blijft wie precies geplaatst is voor het evenement.

Gekkenwerk

Een groeiend aantal sporters en coaches komt zo langzamerhand tot de conclusie dat het gekkenwerk wordt, ‘Tokio 2020’ in 2021. De Amerikaan Michael Phelps, winnaar van 23 olympische zwemtitels, zei onlangs dit: „Meer dan tienduizend sporters bij elkaar, alle coaches, vrijwilligers, ik zou niet weten hoe dat kan in een pandemie. Ik zie het niet gebeuren.”

De Britse oud-roeier Matthew Pinsent, viervoudig olympisch kampioen, gaat nog een stap verder. „Het zou belachelijk zijn om nu duizenden mensen van overal ter wereld naar Japan te laten vliegen”, zei hij maandag. „Het IOC moet leiderschap tonen en ingrijpen.”

Vorig jaar kwam het uitstel nog vrij onverwacht, nadat Australië en Canada zich hadden afgemeld; zij vonden het evenement niet stroken met de problemen waarmee de hele wereld kampte. De vraag is of de situatie tien maanden later heel anders is.

Volgens Sandra Meeuwsen, als sportfilosoof verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, kunnen Spelen alleen doorgaan bij voldoende draagvlak, bij publiek en politiek. „Die eis wordt zelfs vooraf gesteld aan een bid. Mede daardoor gingen de Spelen van 2028 niet naar Nederland. Hier is de moraal: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar in Japan is men een stuk meer sportminded. Probleem is alleen dat corona er nu voor het eerst hevig om zich heen grijpt. En dan gaan er andere prioriteiten gelden.”

Meeuwsen stelt dat IOC-voorzitter Bach vastklampt aan het economische motief. „We moeten de Spelen door laten gaan, want de verdienmodellen moeten werken. Maar dat gaat op weerstand stuiten. Dat doet het al. Een evenement zonder garanties voor de volksgezondheid is niet van deze tijd. Dat was vorig jaar misschien nog een dilemma, nu niet meer. Er is al zoveel opgeofferd. Waarom zouden de Spelen daarop een uitzondering zijn? Het zou mij verbazen als het gewoon doorgaat. Dan gaan er ongelukken gebeuren. En wie praat dat goed? Alleen de bobo’s en de economisch belanghebbenden.”