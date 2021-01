Even zit ik te pauzeren in de verpleegpost van de verloskamers. Ik geniet van een kop koffie en ik kijk naar allerlei kaartjes die op het prikbord hangen. Tussen de geboorte-annonces hangt ook een kaartje van een dankbare stagiaire.

Of ze op deze afdeling de tijd van haar leven heeft gehad, valt te betwijfelen. Ik lees namelijk het volgende: „Lieve collega’s, Bij deze wil ik jullie bedanken voor de leerzame stage. Ik twijfelde of ik later ooit kinderen zou willen. Na deze stage weet ik het zeker. Ik wil geen kinderen. Groetjes, Emma.”

