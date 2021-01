Sex and the City krijgt een vervolg - zonder Samantha

De populaire Amerikaanse serie Sex and the City krijgt een vervolg. De hoofdpersonages van Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) en Kristin Davis (Charlotte) keren terug - zij het twee decennia ouder. Kim Cattralls personage Samantha Jones zal om onbekende redenen ontbreken in het plaatje, meldt producent HBO Max zondag.

De serie, getiteld And Just Like That, is gebaseerd op het gelijknamige boek van de Amerikaanse schrijver Candice Bushnell uit 1997 en de originele televisieserie van Darren Star. Dit „nieuwe hoofdstuk”, aldus HBO Max, vertelt het verhaal van de drie New Yorkse vriendinnen als vijftigers in plaats van dertigers, inclusief hun romantische leven in Manhattan. De opnames van de in totaal tien afleveringen gaan in het voorjaar van start in New York. Vooralsnog is de streamingdienst HBO Max, die in mei vorig jaar is gelanceerd in de Verenigde Staten, niet in Nederland beschikbaar.

Sex and the City ging in 1998 in de Verenigde Staten in première en omvatte tot de ontknoping in 2004 94 afleveringen verdeeld over zes seizoenen. De productie won verschillende prijzen, waaronder zeven prestigieuze Emmy Awards en acht Golden Globe Awards.