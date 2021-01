Oeganda onderzoekt grootschalige vissterfte in Victoriameer

De autoriteiten in Oeganda onderzoeken de plotselinge grootschalige sterfte van nijlbaarzen in het Victoriameer. Inwoners wordt opgeroepen de dode aangespoelde vissen niet te eten maar te begraven tegen de stank.

De afgelopen weken meldden vissers op het Victoriameer dat nijlbaarzen in grote getalen stierven. Hierop liet het ministerie van Landbouw het water en de gestorven vissen onderzoeken. Uit de eerste resultaten blijkt dat de nijlbaarzen niet vergiftigd zijn. Alleen Nijlbaarzen zijn getroffen door de grootschalige sterfte en niet andere vissoorten.

De nijlbaars, die kan uitgroeien tot honderd kilo, is zeer gevoelig voor wisselingen in het zuurstofgehalte van het water. Het ministerie vermoedt dat het zuurstofgehalte in het meer onlangs is veranderd door de komst van nieuw water door overstromingen en de opkomst van een nieuw algensoort. Later op de dag brengt het ministerie meer onderzoeksresultaten naar buiten.

Het Victoriameer is het grootste zoetwatermeer op het Afrikaanse continent en bijna twee keer zo groot als Nederland. De nijlbaarsvisserij is economisch zeer rendabel. Meer dan 90 procent van de nijlbaarzen wordt gefileerd en geëxporteerd naar Europa en elders.