Voor het NOS Journaal Regio doet de presentator zijn das af

Boeren in Friesland willen een hek om de provincie. Eén meter zeventig hoog, honderdvijftig kilometer lang. Er is een wolf gesignaleerd. En de verwachting is dat het er over niet al te lange tijd „vijftig tot honderdvijftig” zullen zijn. Ze trekken het land binnen vanuit Duitsland – een hek moet de wolf uit Friesland weren.

Dat Friese hek is een goed voorbeeld van regionaal nieuws dat mensen in heel Nederland kan aanspreken, denkt Matthijs Nieuwenhuis, hoofdredacteur van het nieuwe NOS Journaal Regio. Nieuws dat zich lokaal afspeelt, maar over meer gaat dan één dorp of één streek. Nieuws waarbij mensen uit heel Nederland „iets voelen”, zegt hij. Behalve bij natuurliefhebbers, speelt het onderwerp bij boeren in Brabant, Gelderland, Drenthe en Overijssel.

Nieuwenhuis had dat zelf bij een item over een school net over de grens in België. Daar is discussie over de vraag of Nederlandse leerlingen, die de school met honderden tegelijk bezoeken, zich aan het Vlaamse testbeleid moeten houden. In België is de regel dat alle leerlingen die contact hebben gehad met een besmette leerling, getest worden, ook als zij zelf geen klachten hebben. Nieuwenhuis woont zelf in Zwolle, „maar dat interesseert me dan toch. Veel meer kinderen zullen daar tegenaan lopen.”

Even geen Amsterdam

Sinds een week zendt de NOS aansluitend op het Zesuurjournaal het NOS Journaal Regio uit. Een journaal (van zo’n 7 minuten) met items van de regionale omroepen, gepresenteerd vanuit de Hilversumse NOS-studio. Op maandag opende de allereerste uitzending met onrust in een wijk in Coevorden (Drenthe), gevolgd door een explosie bij een Poolse supermarkt in Tilburg (Brabant) en er was een item over coronabesmettingen bij de opnames van een online kerkdienst in Biddinghuizen (Flevoland).

De redactie die uit het aanbod van de dertien losse regionale omroepen een selectie maakt, kiest items op basis van „urgentie en relevantie”, zegt Nieuwenhuis. Het gaat zoals gezegd om onderwerpen die de lokale interesse overstijgen, en daarbij wordt, verzekert Nieuwenhuis, niet gewogen op regio. Als bewijs voert hij aan dat tot woensdag geen enkel item uit Amsterdam de uitzending heeft gehaald.

Stropdas af

Het regiojournaal moet daarnaast „aanvullend” zijn op het reguliere Journaal, de redactie vergadert met de NOS-collega’s mee. Toen woensdag de eerste Covid-vaccinatie werd gegeven was dat opening Zesuurjournaal. Ook het regiojournaal opende de uitzending met dat onderwerp. Maar hier ziet de kijker geen Diederik Gommers, en gaat het ook niet over het nieuwe goedgekeurde Moderna-vaccin. De verslaggever van het regiojournaal praat met inwoners van Veghel over de vraag waarom de eerste prik juist op deze plek zo symbolisch is.

Het reguliere NOS Journaal heeft als wettelijke taak de brede nieuwsvoorziening te verzorgen, legt Nieuwenhuis uit, vanuit nationaal en internationaal perspectief. De presentator is „een onafhankelijke autoriteit, terwijl de regionale omroepen wat dichter bij hun publiek staan”. Wie goed naar het regiojournaal luistert, hoort dat het woordgebruik eenvoudiger en informeler is – dat de kijker soms rechtstreeks aangesproken wordt („Lekker op pad met je sleetje, dat ziet er zo uit”). Presentator Rob van Dijk die om 12 uur ook het NOS Journaal presenteert, doet om kwart over zes zijn stropdas af.

Zeldzame pestvogel

De makers hebben zichzelf de opdracht gegeven om „dichterbij de mensen en hun persoonlijke ervaringen” te komen. „Wij leunen op dertien regionale redacties, met een fijnmazig netwerk van lokale contacten. Je ziet dat in de items terug.” Ook streeft het regiojournaal ernaar in iedere aflevering een luchtig item te brengen: een zingende politieagent in Brabant, sneeuw in Limburg, een zeldzame pestvogel in Hoek van Holland. „In zo’n item kan de presentator met een grapje of een bruggetje nog iets meer van zichzelf laten zien.”

Het NOS Journaal Regio is de uitkomst van een langdurig traject en de Haagse wens om meer regionaal nieuws op de landelijke zenders te krijgen. Minister Arie Slob (Media, CU) wil zo de lokale nieuwsverslaggeving „versterken”. Al sinds 2016 is er een blok regionaal nieuws te zien na het NOS Journaal van 12.00 en 15.00 uur. In 2019 kwam daar een proef met ‘regiovensters’ bij. Naar Brits voorbeeld kregen inwoners van Friesland na het Zesuurjournaal een journaal te zien dat was gemaakt door Omrop Fryslân, terwijl televisiekijkers in Gelderland op datzelfde moment een uitzending zagen van Omroep Gelderland. Na drie maanden concludeerde de minister echter dat een dergelijke constructie te duur en te ingewikkeld is. Kabelaars konden lang niet allemaal de doorgifte van programma’s per regio splitsen.

Ook het daaropvolgende plan van minister Slob om jongerenzender NPO3 om te bouwen tot regiozender sneuvelde afgelopen zomer. Het compromis is het dagelijkse journaal om kwart over zes. Gevolgd door een twee uur durend televisieblok met programma’s over de regio.

Populair in Gelderland

Afgelopen week keken gemiddeld 399.000 kijkers naar het nieuwe regioblok op NPO2, becijferde kijkcijferonderzoeker SKO. Meer dan in dezelfde periode vorig jaar (327.000), al wordt er over de hele linie meer televisie gekeken deze crisis. De regiokijker is gemiddeld 64 jaar oud – iets ouder dan de kijker die vorig jaar op dit slot afstemde (62 jaar). In Gelderland ligt een duidelijke piek: veruit de meeste regiokijkers – afgelopen week althans – wonen in die provincie (82.000).

Maar als de regionale items kijkers in heel Nederland moeten aanspreken, waarom zijn die dan niet gewoon in de reguliere Journaaluitzending te zien? Nieuwenhuis: „Dat Journaal moet de hele wereld bestrijken. Voor veel regionale onderwerpen is geen ruimte meer.” Al bleek de afgelopen jaren wel dat er steeds meer uitwisseling tussen de regionale omroepen en de NOS plaatsvindt. Het item over de pestvogel in Hoek van Holland, de sneeuw in Limburg: dat zag de NOS Journaal-kijker ook.

Wat zagen onze regiocorrespondenten in het nieuwe regioblok? Een kijkverslag uit alle windstreken.

Noord | Correspondent Mark Middel Onrust in het Drentse Coevorden en de stijgende verkoop van koffiezetapparaten in een koffiezetapparatenwinkel in Hoogeveen. Een aangespoelde potvis op Vlieland. Dat is de oogst van het regionieuws uit de drie noordelijke provincies afgelopen week in het nieuwe NOS Journaal Regio. Over dagelijkse incidenten, die in de meeste gevallen net zo goed in een andere provincie hadden kunnen plaatsvinden. Onderwerpen die representatief zijn voor Noord-Nederland én van belang zijn voor de rest van het land, kwamen juist niet aan bod. Zo bezocht minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) woensdag Friesland en Groningen. Van de Friezen kreeg ze de boodschap mee dat de leefbaarheid op de Wadden in het gedrang komt door massatoerisme. Daarmee waarschuwden de Friezen de rest van Nederland: de populaire Waddeneilanden moeten geen Venetië worden. Maar het onderwerp kwam niet aan bod in het regiojournaal. Ook de belofte van minister Ollongren om vóór 1 mei uitsluitsel te geven aan de getroffenen in het aardbevingsgebied werd niet gemeld. Daarvoor in de plaats kreeg een wolvenhek om de provinciegrenzen van Friesland volop de aandacht in de uitzending van donderdag. Een proefballon van een stel boeren met weinig slagingskans. Van de 100 minuten uitzendtijd uit het programma Noord-Zuid-Oost-West waren er 10 voor RTV Drenthe. Het ging daarbij om een uitzending uit november. In de eerste week heeft het regioblok van de NPO Nederlanders daarbuiten kortom niet veel wijzer gemaakt over wat er écht speelt in het noorden. Zuid | Correspondent Paul van der Steen „Eerste sneeuw in Vijlen”, berichtte een vriendin ons donderdag in de groepsapp van voorheen de volleybalclub. Voor alle anderen, wonend in het grijs en druilerig gebleven Maasdal, zitten er jaloersmakende beelden van een witte wereld bij. De regionale omroep L1 heeft de vriendin geïnterviewd. „Het sprookjesachtige uiterlijk van het bos” is „iets anders, opgewekters” in een donkere tijd, zegt ze voor de camera. ’s Avonds haalt ze ook de landelijke tv, in het NOS Journaal Regio. De oorspronkelijke reportage is nog half zo lang. Zo vergaat het de rest van de week veel L1-materiaal. Drie van de vijf dagen beperkt de Limburgse inbreng zich zelfs tot kortjes, verstopt tussen nieuws uit andere hoeken van het land. De kans op een gevoel van (h)erkenning is daarmee miniem. Los daarvan voelt dat programmablok met het NOS Journaal Regio en Noord-Zuid-Oost-West. Verhalen uit Nederland (MAX) een beetje als een thuisland in Zuid-Afrika tijdens de Apartheid. Waarom wordt bij het streven van de NPO naar meer diversiteit de regio niet in de volle breedte meegenomen: in keuzes van onderwerpen, locaties, gasten en presentatoren. De klankkleur van mensen als Erik Dijkstra en Twan Huys voelt voor kijkers nog steeds als een uitzondering. De regionale omroepen dragen overigens voorlopig alleen voor de eer bij aan Noord-Zuid-Oost-West. L1-hoofdredacteur Leo Hauben twitterde vorige week maandag een foto van de taart die MAX stuurde bij de start van het programma. „Goed om zo te beginnen, maar gratis is niet vol te houden”, schreef Hauben erbij. West | Correspondent Titia Ketelaar Wat overblijft zijn vluchtige voxpopjes, gewone mensen die voor de microfoon mogen zeggen dat iets ‘schandalig’ is. Maar eigenlijk zeggen die mensen véél meer. Alleen niet in het NOS Journaal Regio. Neem het item vrijdag over bedreigingen aan het adres van een orchideeënkweker in De Lier. Hij wil zijn grond verkopen zodat er een zogenoemd ‘Polenhotel’ voor arbeidsmigranten kan komen. In het regiojournaal zegt een buurtbewoner dat in het „buurtje van 120 mensen 700 mensen de balans zullen verstoren”, een ander dat „migranten bij elkaar” iets is waar zij zich tegen zal verzetten. De presentator vertelt dat de kassen zijn beklad, er een vuurwerkbom is gegooid en dat de politie de bedreigingen onderzoekt. Maar wie het item bij Omroep West zag, weet veel meer. Dat Westland al sinds 2012 zoekt naar een manier om 2.000 arbeidsmigranten te huisvesten, in een gemeente waar er 12.000 werken en – zo legt verslaggever Steffie Taal helder uit – er de economie draaiende houden. Dat de weerstand van de bewoners zo groot is, dat het doel nooit is gehaald. En dat deze bouwplek kansrijk is omdat het aan de rand van De Lier ligt waardoor de dorpse infrastructuur niet wordt belast. Maar het NOS Journaal Regiol springt zo van regio naar regio, van itempje naar fait divers, dat daar allemaal geen tijd voor is. En geen van de onderwerpen beklijft. Waar zat nu de wolf? Waarom waren er rellen in Coevorden? Liever terug naar Omroep West voor wat er écht in Haaglanden speelt. En dan graag de items die landelijk interessant zijn uitgebreid in het gewone Journaal. Want dat in Leiden iets is uitgevonden waarmee je mondkapjes snel kan schoonmaken en dat Haagse MBO-studenten leren vaccineren, verdient meer dan een paar seconden RegioJournaal. Oost | Voormalig correspondent Karel Smouter Iets bevreemdends heeft het wel. Een regiojournaal op landelijke televisie in tijden van een globale pandemie. Toch zou dat juist nu de kracht van een regiojournaal kunnen zijn. Mensen leven nu eenmaal, noodgedwongen, lokaler dan ooit. De gedachte om dan makkelijker vindbaar te zijn met producties van regionale omroepen, op een prominent tijdstip op NPO2, is dan ook zeker te volgen. De potentie zie ik ook. Het zou bijvoorbeeld interessant kunnen zijn om verschillen tussen regio’s te bekijken. Of om vergelijkingen te maken. Trends op te sporen. Bij een item over een buurtschap in het Westland over de komst van huisvesting voor migranten: is dat elders in het land al gebeurd? Hoe ging dat? Of, wat kunnen de Twentenaren die nú met een piek kampen leren van de Brabanders uit het voorjaar of de Rotterdammers in de herfst? De journalistieke potentie – vergelijken, verklaren, onderzoeken – blijft in de huidige opzet onbenut. Zo duurde het afgelopen vrijdag drie volle minuten voor het openingsitem uit Bergschenhoek over de Britse variant die daar toesloeg ten einde kwam. Bijna de helft van het hele journaal ging zo op aan een item dat ook prima in het reguliere journaal had gekund. Ook in het Max-feuilleton Noord-Zuid-Oost-West, dat op het regiojournaal volgt, vindt weinig verdieping plaats. Dat de editie van RTV-Oost met een lifestyle-item uit augustus 2020 werd ingevuld – een Bekende Nederlander die terug naar haar geboorteplek Buurse, in Twente ging – voelt dan ook als een gemiste kans.

