Nieuw decreet geeft vrouwen meer rechten in de Katholieke Kerk

Paus Franciscus heeft maandag een nieuwe stap gezet voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Rooms-Katholieke Kerk. Voortaan mogen vrouwen meer rollen vervullen tijdens de mis en door een wijziging in de kerkwet zijn conservatieve bisschoppen verplicht die voorschriften te volgen. Paus Franciscus heeft dit besluit genomen nadat bisschoppen wereldwijd dit nodig achten om „te voldoen aan de behoeften van deze tijd”, melden Vatican News en internationale persbureaus.

In de wet moet verankerd worden wat in veel delen van de wereld reeds gebruikelijk is, aldus de paus. Namelijk dat óók vrouwen het evangelie mogen voorlezen en misdienaren mogen zijn. Dergelijke rollen waren voorheen vrijwel uitsluitend voorbehouden aan mannen. De „kostbare bijdrage” die vrouwen leveren in de kerk moet worden vergroot, vond Franciscus; alle gedoopte katholieken spelen volgens hem een belangrijke rol in de de kerk. De functies die vrouwen na de wijziging van de wet mogen vervullen zijn overigens voor zogenoemde „gekwalificeerde leken”, het priesterschap blijft voorbehouden aan mannen.

De wetswijziging volgt op een door Franciscus in het leven geroepen commissie van experts, die onderzoekt of vrouwen diakenen kunnen zijn. Dat zijn predikanten, momenteel louter mannen, die veel van dezelfde functies vervullen als priesters, zoals het voorzitten van bruiloften en begrafenissen. Ze staan echter in rang onder priesters en bisschoppen.

Phyllis Zagano, lid van de commissie, prijst de huidige veranderingen. Volgens haar kwam het niet eerder voor dat het Vaticaan vrouwen zo expliciet en via het kerkelijk recht toegang gaf tot het altaar. Lucetta Scaraffia, de voormalige redacteur van het vrouwenblad van het Vaticaan, is minder positief. Volgens haar verandert er feitelijk niks omdat de deur naar het diaconaat nog altijd gesloten is voor vrouwen.