Na groeispurt kan T-Mobile opnieuw in de verkoop

T-Mobile beloofde nog net geen revolutie toen het eind 2017 de overname van Tele2 bekendmaakte. Samen zouden de telecombedrijven sterk genoeg zijn om de strijd aan te gaan met „het machtsblok” van KPN en VodafoneZiggo, die „te lang vrij spel” hadden gehad op de Nederlandse markt en klanten dupeerden met prijsverhogingen. „Dat is vanaf vandaag verleden tijd,” beloofde T-Mobile, een belofte die zou passen in de langetermijnplannen van moederbedrijf Deutsche Telekom.

Nu, vier jaar later, bereidt Deutsche Telekom de verkoop van zijn Nederlandse dochter voor, bevestigt een bron in de financiële sector na eerdere berichtgeving in Het Financieele Dagblad. Volgens het FD zou T-Mobile Nederland (omzet 1,9 miljard euro, circa 1.900 medewerkers) tussen de 4 en 5 miljard euro moeten opbrengen. T-Mobile bevestigt noch ontkent de berichten, Deutsche Telekom reageerde maandag niet op een verzoek om commentaar.

Al jaren gaan er geruchten dat Deutsche Telekom van zijn Nederlandse bezit af wil. T-Mobile is de nummer drie op de Nederlandse markt en daarmee geen ‘kernactiviteit’ van het Duitse concern. Vijf jaar geleden kwam het al bijna tot een deal, maar liepen onderhandelingen stuk op de vraagprijs van naar verluidt tussen de 2 en 3 miljard euro.

Buiten de bundel bellen

Nu zou Deutsche Telekom dus anderhalf tot twee keer zo veel voor T-Mobile willen hebben. En dat in een telecommarkt die onder druk staat. Onbeperkt datagebruik is de norm, waardoor providers steeds minder verdienen aan consumenten die bellen en internetten ‘buiten de bundel’ – voorheen een belangrijke bron van inkomsten. En wie sms’t er nog? Gevolg: telecombedrijven in binnen- en buitenland rapporteren al jaren stagnerende of dalende omzetten.

Tegen die trend in is T-Mobile flink gegroeid. Sinds 2016 zag het bedrijf de opbrengsten met bijna de helft toenemen. T-Mobile heeft volgens de laatste kwartaalcijfers bijna zes miljoen klanten met een mobiel abonnement. Daarmee is de dochteronderneming van Deutsche Telekom rivaal VodafoneZiggo voorbijgestreefd op de mobiele markt en KPN tot op een haar genaderd. Als het gaat om het vaste (breedband)aansluitingen is T-Mobile, met ruim 660.000 klanten, ongeveer vier keer groter dan vijf jaar geleden. Wel staat het bedrijf nog op ruime afstand van KPN en VodafoneZiggo, die volgens Tim Poulus van onderzoeksbureau Telecompaper ruim 80 procent van de breedbandmarkt in handen hebben. Die kloof laat zich ook moeilijk overbruggen, omdat T-Mobile maar een klein eigen netwerk heeft en capaciteit moet inkopen bij KPN en VodafoneZiggo.

Heeft T-Mobile zijn belofte waargemaakt om samen met Tele2 de markt open te breken? Ja en nee, zegt Poulus. Het bedrijf is gegroeid, waar de concurrentie marktaandeel verloor of stagneerde. Maar dat heeft T-Mobile voor een groot deel gedaan door de laatste overgebleven kleine spelers over te nemen, zoals Tele2 en recent nog telecomaanbieder Simpel. Een prijzenoorlog heeft T-Mobile volgens Poulus niet ontketend: „De concurrentie is juist wat afgenomen.”

Poulus verwacht niet dat een nieuwe eigenaar, vermoedelijk een investeringsmaatschappij, daar verandering in brengt. „Zo’n partij wil de markt niet slopen door te gaan stunten met prijzen, zeker niet als zij het bedrijf over een paar jaar weer met winst wil verkopen.”