Moeder krijgt ruim 9 jaar cel voor doodslag op Sharleyne

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft Heleen J., de moeder van Sharleyne, veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar en negen maanden. Volgens de rechter is J. schuldig aan doodslag op haar 8-jarige dochter in juni 2015.

Het meisje viel van de galerij van een flat in Hoogeveen tien verdiepingen naar beneden. De moeder ontkende eerder elke betrokkenheid, maar het hof stelt maandag op basis van getuigenverklaringen, gesprekken met een slaapdeskundige en medisch specialisten dat de moeder haar kind van de flat „heeft doen of laten vallen”. In eerste aanleg was J. nog bij gebrek aan bewijs vrijgesproken door de rechtbank in Assen. Het Openbaar Ministerie ging daartegen in beroep en eiste vorige maand tien jaar cel.

Doodslag

Het OM stelde dat J. schuldig was aan doodslag; ze zou haar dochter hebben gewurgd en daarna van het balkon hebben gegooid. Op basis van getuigenverklaringen en „aangetroffen letsel” hield justitie de moeder verantwoordelijk. Ze zou veel alcohol hebben gedronken, zo verklaarden getuigen. Ook zou ze na de val niet direct naar haar dochter zijn gegaan, maar naar haar eigen auto. Daarnaast heerste er bij justitie sterke twijfels of J. wel in staat was een achtjarig kind op te voeden. Jeugdzorg hield het gezin al langer in de gaten.

Het hof ging mee in de redenering van justitie, maar legde een 3 maanden kortere gevangenisstraf op dan was geëist. Dit omdat de procedure in hoger beroep, mede door de perikelen rond het coronavirus, relatief lang had geduurd.

Wegkijken, je nergens mee bemoeien. Niet met de buren, niet met een kind dat hulp nodig heeft. Vader en moeder hadden jaren ruzie, Sharleyne (8) zat ertussen. En twintig hulpverleners waren erbij betrokken. In 2016 zocht NRC antwoord op de vraag: wat ging daar mis?