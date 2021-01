Levenslang voor terroristische mesaanval Reading

De 26-jarige Libiër die in juni vorig jaar drie mensen doodde met een mes in een park in het Britse Reading is maandag tot levenslang veroordeeld. Dat melden Britse media. Bij de aanval, die als een terreurdaad werd behandeld, raakten drie anderen zwaargewond.

De rechter oordeelde dat de man, die als asielzoeker naar het Verenigd Koninkrijk was gekomen, schuldig was aan drie moorden en drie keer poging tot moord. Hij had al eerder schuld bekend tijdens het proces. Het park in Reading was die zaterdagavond drukbezocht omdat de coronabeperkingen net waren opgeheven. Volgens de rechter hadden de slachtoffers „geen kans om te reageren, laat staan om zichzelf te verdedigen”.

Tijdens de aanval, die binnen enkele minuten voorbij was, zou de man „Allahu Akbar” hebben geroepen. Ook werd er op zijn telefoon materiaal met IS-propaganda gevonden. In een onderzoek dat plaatsvond voor de aanval hadden Britse veiligheidsdiensten de Libiër bestempeld als iemand met psychische problemen, maar niet als risico voor de samenleving.