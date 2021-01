Jort Kelder doet zijn werk niet goed

Jort Kelder zou een van de beste interviewers van Nederland kunnen zijn. Hij is razend intelligent, scherpzinnig, geestig en niet bang. Ondanks die kwaliteiten was er een paar maanden geleden twijfel bij zijn aantreden als duopresentator van Op1. Terecht werd gevraagd of hij sommige politici (zoals Mark Rutte en Thierry Baudet) niet te goed kende om in die rol geloofwaardig te functioneren – maar kennelijk zag de NPO-leiding journalistieke onafhankelijkheid niet in alle opzichten als core business van de organisatie.

Dat Jort Kelder niet een van de beste interviewers van Nederland is, is geen kwestie van ideologische vooringenomenheid. Het probleem is dat hij zijn best niet doet. Ook op het grootste podium dat hij in zijn loopbaan heeft gehad, kan hij zich niet bevrijden van de gewoonte om ‘Jort Kelder’ te spelen. Met ironische terzijdes, glimlachjes en blikken benadrukt hij onophoudelijk dat hij die bal-met-bretels is die ze vast gevraagd hebben om het rechtsemannenquotum te halen. Het gevolg is dat Kelder niet alleen zichzelf ironiseert, maar ook het gesprek dat hij aan het voeren is.

Zondagavond werden de consequenties van die aanpak duidelijk in een tumultueuze uitzending waarin Thierry Baudet en Wybren van Haga van Forum voor Democratie te gast waren. De aanleiding was, aldus de vooraankondiging van de redactie, dat FvD aan het ‘opkrabbelen’ was. Zou Baudet stevig aangepakt worden?

Het antwoord op die vraag is een volmondig ja. Van Haga en Baudet werd het vuur na aan de schenen gelegd over hun relativering van de coronacrisis, de lockdown, het verspreiden van nepnieuws, de Brexit, het steunen van Donald Trump toen deze zijn aanhangers het Capitool liet verbouwen en nog het een en ander.

Eén dingetje: de kritische vragen werden niet gesteld door Kelder of zijn collega Welmoed Sijtsma. Zij lieten het vuile werk over aan de gasten, van wie NRC-columnist Rosanne Hertzberger, Jean Dohmen (FD) en cabaretier Peter Pannekoek het meest uitgesproken waren. Kelder beschermde Baudet niet, hij zette hem ook niet klem – hij trok zich terug uit het gesprek. Het was een extreem toegepaste Pauw-doctrine, die behelst dat een presentator een ongeluk soms moet laten gebeuren. Op zeker moment zou het niemand zijn opgevallen als Kelder en Sijtsma waren weggeslopen naar de koffie-automaat.

Iedereen praatte door elkaar. Ruim over de helft van het kakofonische uur nam Kelder kort het initiatief. Hij hield een boek van Baudet omhoog en vroeg wat die bedoelde met een ‘intelligente exit’ uit de Europese Unie.

Uiteindelijk benoemde Hertzberger de olifant in de studio: het antisemitisme binnen FvD en Baudets uitspraak dat bijna iedereen die hij kende, antisemiet is. Kelder spoorde Baudet aan tot een antwoord, maar wel snel „met het oog op de tijd”. De FvD-leider mompelde dat hij zich „niet herkende” in die uitspraak. Kelder wilde weten of alle getuigen dan leugenaars waren, maar drong niet verder aan.

Intussen was op RTL4 oud-Kamerlid Theo Hiddema te gast in Humberto, de nieuwe talkshow van Humberto Tan. Een half uur werd Hiddema daar onder handen genomen. Antisemitisme was toch geen baldadigheid? Als je jongeren niet kunt controleren, kun je je eigen reactie toch wel controleren? Zo kapte Tan zich een pad door de inconsequenties van zijn gast. Die vermeed inhoudelijke argumenten en viel terug op zijn gemoedstoestand. Hij was „psychisch aan het decompenseren” en wilde kluizenaar worden.

Ik weet niet of ik dat begrijp of geloof, maar na de werkweigering van de presentatoren bij Op1 was de toewijding van deze interviewer bevrijdend om te zien.