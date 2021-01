Iedereen in de gemeente mag zich op corona laten testen

Een jonge tuinbouwgemeente in Zuid-Holland, die haar naam na een fusie dankt aan een prijsvraag, speelt ineens een hoofdrol bij de heropening van de basisscholen. Als eerste Nederlandse gemeente krijgt Lansingerland (63.000 inwoners) vanaf woensdag een oproep voor een coronatest. Als blijkt dat de uitbraak van de besmettelijke Britse variant op een lokale basisschool inmiddels veel meer inwoners heeft getroffen, is dat slecht nieuws.

Het kabinet wil basisscholen en kinderopvangcentra op 25 januari heropenen, maar wacht eerst op een advies van het Outbreak Management Team (OMT). De GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC zullen het OMT op hun beurt weer adviseren op basis van het ‘risicogericht grootschalig testen’ van de bevolking van Lansingerland.

Een ‘net’ uitgooien

„We gaan een net over Lansingerland uitgooien en zoveel mogelijk ophalen”, zei Saskia Baas, directeur publieke gezondheid van de regionale GGD, maandag tijdens een persconferentie in het gemeentehuis: een stoelendans voor de microfoons, waarbij de afwisselende sprekers netjes afstand probeerden te houden.

Lansingerland is in 2007 ontstaan uit een fusie van Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek – de werknaam was de ‘B-driehoek’. In Bergschenhoek brak eind november corona uit op de katholieke basisschool Willibrord. Het werd eind december – voor zover bekend de eerste – grote uitbraak van de Britse variant.

Volgens voorlopig GGD-onderzoek lijkt de Britse uitbraak in Lansingerland nog niet massaal. Van 750 kinderen, ouders en docenten van de Willibrord had 10 procent corona, en zeker 30 mensen de Britse variant. Bij breder onderzoek onder bijna duizend kinderen, ouders en docenten van twee aangrenzende basisscholen en kinderopvangplekken, bleken nog eens twintig mensen besmet – onbekend is hoeveel met de Britse variant.

Maar er zijn bij de GGD ook een stuk of acht Lansingerlanders met de Britse variant bekend, die geen enkele connectie met de basisschool hebben, vertelde GGD-arts infectieziektebestrijding Ewout Fanoy maandag in het gemeentehuis. „Daar ben ik een beetje zenuwachtig over.”

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) wil dit jaar meer ‘risicogericht grootschalig testen’ om corona beter beheersbaar te maken. De GGD was al bezig met het opzetten van een experiment in Rotterdam-Zuid, toen de uitbraak op de school in Lansingerland erbij kwam.

Besmettingsrisico

De bevolkingstest moet duidelijk maken hoe groot de verspreiding is en de uitbraak liefst stoppen, maar in ieder geval vertragen en informatie opleveren over het besmettingsrisico – vooral ook bij jonge kinderen.

Het testen is voor alle inwoners vanaf twee jaar, er worden 24.000 huishoudens aangeschreven. Voor kleine kinderen die bang zijn voor wattenstaafjes in hun neus is er ook een ‘sabbelwatje’.

Met mobiele testcentra in drie hallen erbij kan de gemeente 4.500 à 5.000 mensen per dag testen, zegt de GGD. Burgemeester Pieter van de Stadt deed een dringende oproep aan alle burgers, maar de testen zijn vrijwillig. Mensen moeten zelf bellen voor een afspraak, om lange rijen te voorkomen is er een indeling naar postcodegebieden.

Wat wordt het advies aan het OMT als in Lansingerland blijkt dat scholen een groter risico vormen dan gedacht? „Dan moet je je afvragen wat wijs is, en dat is de verspreiding tegengaan”, zei Saskia Baas. „Tegelijkertijd zien we nu hoe ingrijpend het is om scholen dicht te houden.”

Ze noemde als voorbeelden van mogelijke maatregelen meer afstand houden in de klas, gespreide openingstijden en minder vervoersbewegingen. Een verlenging van de lockdown voor scholen nam niemand tijdens de persconferentie in de mond.