Hoe ‘Britse’ variant scholen dicht houdt

Wat weegt zwaarder: de mogelijke verspreiding van de besmettelijkere Britse coronavariant onder basisschoolleerlingen of de leerachterstanden die zij oplopen als ze nog langer zijn veroordeeld tot thuisonderwijs? Het is hét dilemma waar het kabinet en het Outbreak Management Team (OMT) zich over buigen.

Het kabinet zou de basisscholen op 25 januari weer willen openen – twee weken eerder dan scholen in het voortgezet onderwijs – maar alleen als dat veilig kan. Precies daar zit de crux. Want waar het RIVM en het OMT in de eerste maanden van de coronacrisis bleven benadrukken dat kinderen tot 12 jaar nauwelijks een rol spelen bij de verspreiding van corona, klinken inmiddels andere geluiden.

De nieuwe Britse variant van het virus lijkt besmettelijker te zijn dan de oude – óók voor jonge kinderen. Bij een recente corona-uitbraak op een basisschool in Bergschenhoek bleken ook leerlingen milde klachten te hebben en bleek het inderdaad te gaan om de Britse variant. Het RIVM wil alle 63.000 inwoners van de gemeente Lansingerland, waar Bergschenhoek onder valt, gaan testen.

De Britse mutant heeft het speelveld voor het kabinet veranderd. Toen half december werd besloten om de basisscholen voor de tweede keer te sluiten, lag er nog een heel ander argument aan ten grondslag. Als basisscholen sluiten, moeten ouders noodgedwongen thuiswerken om hun kinderen te helpen bij het thuisonderwijs. Daardoor zou de mobiliteit afnemen, was de gedachte, en dus de kans op besmettingen. Kinderen als „levende enkelbanden” voor ouders, zoals D66-fractieleider Rob Jetten schamper opmerkte in het Kamerdebat over de lockdown.

Er klonken en klinken meer kritische geluiden, zowel onder politici als onder ouders die opnieuw voor de haast onmogelijke taak staan om hun baan te combineren met onderwijs aan hun kinderen.

Waarom krijgen ouders geen zorgverlof, zoals in landen als Duitsland wel gebeurt? En waarom niet werkgevers dwingen om hun werknemers thuis te laten werken in plaats van het indirect, via de kinderen, af te dwingen? Want de basisscholen opnieuw sluiten, dat wilde niemand.

„Het is het láátste wat we willen”, bleef minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) herhalen toen het aantal coronabesmettingen na de zomer gestaag bleef groeien. De gevolgen van de sluiting in het voorjaar waren immers groot. Ondanks de inspanningen van scholen, leraren en ouders, lieten verschillende onderzoeken zien dat online onderwijs tot leerachterstanden en groeiende ongelijkheid tussen leerlingen heeft geleid.

„Er is gewoon veel minder geleerd”, zei socioloog Thijs Bol van de Universiteit van Amsterdam eerder in NRC. En kinderen die toch al kwetsbaarder zijn, omdat ze thuis niet voldoende ondersteund worden, bleken extra de klos.

Uit onderzoek van de Universiteit Leiden bleek vorige week bovendien dat tijdens de vorige lockdown meer kinderen dan normaal te maken kregen met mishandeling en verwaarlozing.

Volle noodopvang

Intussen blijven de besmettingcijfers onverminderd hoog en zijn ouders, net als andere mensen, minder geneigd om thuis te blijven dan tijdens de vorige lockdown. Vorige week zat gemiddeld 16 procent van het totaal aantal leerlingen in de noodopvang, bleek uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder directeuren van basisscholen. Daarbij gaat het in 11 procent van de gevallen om kinderen van ouders met een zogeheten cruciaal beroep: een ruime verdubbeling ten opzichte van de vorige lockdown.

Het betekent dat veel basisschoolleraren nog gewoon op school zijn: een derde van hen geeft fysiek les, meldde onderwijsvakbond AOb maandag op basis van een enquête onder de achterban. Die leraren willen niets liever dan weer gewoon lesgeven, blijkt uit dezelfde enquête. Maar ook zij zeggen: alleen als dat veilig kan.

Dit weekend drongen verschillende onderwijsorganisaties bij het kabinet aan op voorrang bij de vaccinaties „vanwege het grote maatschappelijke belang van het onderwijs en vanwege het bovengemiddelde risico op besmetting” van leraren. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) wil vooralsnog alleen voorrang verlenen als dat in lijn is met de vaccinatiestrategie. Die strategie is er volgens De Jonge op gericht om ziekte en sterfte door corona te voorkomen en dat wordt niet tegengegaan door agenten en andere beroepsgroepen eerder te vaccineren.

