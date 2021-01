Hier kan de lockdown nóg strenger

Istanbul Leeftijd bepaalt of je naar buiten mag

Toen ik laatst naar de supermarkt liep, realiseerde ik me dat jongeren en ouderen grotendeels uit het straatbeeld van Istanbul zijn verdwenen. Sinds de regering begin december de maatregelen aanscherpte, mogen ze doordeweeks nog maar drie uur per dag naar buiten. En in het weekend helemaal niet.

De maatregelen verschillen namelijk per leeftijdsgroep. Mensen boven de 65 mogen doordeweeks alleen van 10.00 tot 13.00 uur naar buiten, en jongeren van 13.00 tot 16.00 uur. Want ouderen zijn kwetsbaar en scholieren krijgen tot 31 mei toch les op afstand. Zo blijven zo veel mogelijk mensen binnen met zo min mogelijk economische schade. In de weekenden mogen alleen mensen tussen de 20 en 65 in de buurt wandelen of boodschappen doen. Ouderen en jongeren vinden het onterecht dat zij als enige al maanden verplicht binnen zitten. Tijdens de lockdown in het voorjaar mochten ze ook niet naar buiten.

Nadat artsen waarschuwden voor sociaal isolement en gezondheidsklachten bij ouderen, besloot de regering op een zondag in mei een uitzondering te maken. Turkse steden werden overgenomen door duizenden ouderen, die het park in gingen om te joggen, vrienden te ontmoeten of van de zon te genieten.

Londen Geen huisbezoek ontvangen

Het Britse verbod op household mixing is een van de ankers van de lockdown. Als mensen die niet bij elkaar in huis wonen ook niet bij elkaar over de vloer komen, heeft het virus veel minder kans zich te verspreiden, is de logica. Want kroegen zijn toch dicht, net als sportscholen, niet-essentiële winkels, bioscopen en vele andere locaties waar Britten elkaar kunnen treffen. Het is een zware maatregel die ervoor zorgt dat kleinkinderen hun grootouders niet kunnen zien, en dat even een snel kopje thee en wat sociaal contact in deze winterse maanden uiterst moeizaam is. Het is ook een maatregel die moeilijk te handhaven is: de politie gaat immers niet van deur tot deur om te controleren wie bij wie op visite is. De werkelijke check is sociale controle. Buren hebben precies door wie nog heimelijk een feestje viert of opvallend vaak de deur opendoet.

Vergeleken met de eerste lockdown vorig jaar, zijn er wel verschillen. Huishoudens kunnen nu een vaste buitenstaander toevoegen, om als een support bubble eenzaamheid te bestrijden. En net zoals de vorige keer is het wel toegestaan een schoonmaker of oppas toe te laten. Grootouders die dus geen kop thee mogen drinken, mogen wel naar binnen als ze tegen betaling de vloer schrobben of kleinkinderen voorlezen. Zo schipperen de Britten voort.

Tel Aviv Maximaal duizend meter van huis

Duizend meter is de maximale afstand die we in Israël van huis mogen zonder speciale reden. De maatregel is vooral bedoeld om te voorkomen dat mensen gezellig bij elkaar op visite gaan, maar tijdens de eerste en tweede lockdown werden ook boetes uitgedeeld aan mensen die het waagden om ‘zomaar’ ergens buiten op een bankje te gaan zitten. Er zijn uitzonderingen, zoals medische afspraken, noodzakelijke boodschappen, individueel sporten en het overdragen van kinderen aan de andere ouder bij gescheiden echtparen. Als wij eens verder willen wandelen dan de toegestane cirkel, nemen we dus een boodschappentas mee of trekken sportschoenen aan. Fietsen wordt hier gelukkig als sport beschouwd: politieagenten ondervragen bij checkpoints elke automobilist, maar wuiven fietsers glimlachend door.

Tot frustratie van premier Netanyahu geldt ook demonstreren als uitzondering. Begin oktober waren demonstraties alleen toegestaan binnen de één-kilometerzone. Daarop ontstonden overal in het land minidemonstraties. Bovendien huurden enkele demonstranten een appartement binnen een kilometer van Netanyahu’s residentie in Jeruzalem. De politie kon de creativiteit niet waarderen en beboette ze toch.

Brussel Overal een mondkapje op

Sleutels? Check. Telefoon? Check. Bankpas? Check. Als ik 20 meter van mijn voordeur ben, wijst de doordringende blik van een oudere dame me erop dat ik een vierde essentieel element om buiten te komen vergeten ben. Zelfs na tien maanden pandemie wil het niet wennen: het mondkapje. Sinds de zomer geldt in geheel Brussel een mondkapjesplicht. Boven de dertig graden, in het park, in een lege straat: zet je een stap buiten de deur, dan moet het op. Dat beleid is overzichtelijker dan ervoor, toen per straat verschilde of het wel of niet moest. Maar zodra je buiten Brussel komt, is de onduidelijkheid terug: elke gemeente heeft eigen mondkapregels. En dan zijn er nog de uitzonderingen: op de fiets, step en tijdens het sporten, roken en eten. Het zo lang mogelijk rekken van een meeneemkoffie is zo ook een sport geworden. Heel streng controleert de politie inmiddels niet meer. De meeste mensen houden zich er gewoon aan. En als ik op zaterdag de overvolle winkelstraat in mijn buurt bekijk, is dat geen overbodige luxe. Natuurlijk is de pandemie geen wedstrijdje in ongeluk. Maar als ik mensen in Nederland hoor discussiëren over die vijf minuten in een supermarkt met een mondkapje, moet ik me toch altijd even inhouden om mijn leed te benadrukken.

Parijs Strenge avondklok

Eén keer dit voorjaar ben ik liefst vijf keer door de politie staande gehouden tussen mijn huis en de Sacré-Coeur, een wandeling van een paar honderd meter. De Sacré-Coeur was toen het enige stukje groen binnen de cirkel van één kilometer waar men maximaal een uur mocht buitenkomen — mét verklaring. In die begindagen was er nog geen app en ik had thuis geen printer. Dus ik krabbelde telkens opnieuw een datum en uur op hetzelfde formulier. Dat was niet naar de zin van de politieman te paard die mij aansprak terwijl ik op een bankje voor mijn huis zat. De eerste Franse lockdown leidde tot absurde situaties en honderdduizenden geldboetes. Maar hij had het voordeel van de duidelijkheid. Vandaag zijn in Frankrijk overdag alle winkels, essentieel of niet, open maar moet iedereen ’s avonds binnenblijven. Avondklok! In de Parijse regio vanaf acht uur ’s avonds, in steeds meer departementen al vanaf zes uur. Deze maatregel wordt veel slechter begrepen. Wat is de zin van een avondklok als de straten toch al verlaten waren omdat niks open is? De vroege avondklok zorgt er ook voor dat het drukker dan ooit is in de winkels vlak voor sluitingstijd. „Is het virus een vampier?”, vraagt in Le Parisien een man uit Nevers, waar alles om zes uur sluit.

