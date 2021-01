Gemeentelijke woonlasten stijgen sterker dan verwachte inflatie

Woningeigenaren en huurders zijn dit jaar fors meer geld kwijt aan gemeentelijke woonlasten dan de verwachte 1,4 procent inflatie. Zo stijgen de heffingen voor huurders met gemiddeld 8 procent ten opzichte van vorig jaar en betalen woningeigenaren gemiddeld 6,2 procent meer. Dat blijkt uit een maandag vrijgegeven rapport van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Universiteit Groningen (RUG).

In totaal zijn meerpersoonshuishoudens in een koopwoning dit jaar gemiddeld 774 euro kwijt aan gemeentelijke woonlasten (ozb, rioolheffing, afvalstoffenheffing), 45 euro meer dan vorig jaar. Huurders, die alleen worden belast met afvalstoffenheffing en in sommige gemeenten rioolheffing, betalen dit jaar gemiddeld 390 euro, 29 euro meer dan verleden jaar.

Overigens zijn er grote regionale verschillen. Zo stijgen de woonlasten het sterkst in Amsterdam (16,2 procent). In de gemeenten Arnhem, Tilburg en Venlo worden de heffingen dit jaar juist verlaagd. De daling is met 5,7 procent het sterkst in Arnhem.

Afvalstoffenheffing

De sterkste stijger is de afvalstoffenheffing, voor zowel woningeigenaren als huurders. Die gaat dit jaar met gemiddeld 9,1 procent omhoog (28 euro). Dat komt onder meer door nieuwe gemeentelijke investeringen. Zo is op sommige plekken de afvalinzameling en -verwerking opnieuw aanbesteed, met hogere kosten tot gevolg. Bovendien kampen gemeenten al jarenlang met teruglopende inkomsten uit ingezameld papier en plastic. Na de afvalstoffenheffing stijgt de onroerendezaakbelasting (ozb) het sterkst, met 5,2 procent (13 euro).

Voor dit onderzoek zijn de tarieven onderzocht van veertig grote gemeenten die 41 procent van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigen. COELO brengt regelmatig op eigen initiatief of in opdracht de economie van lagere overheden in kaart, zoals gemeenten en provincies.