Eindelijk, er is een diepblauwe en efficiënte OLED-pixel

Diepblauwe kleuren zijn in het beeldscherm van mobiele telefoons een stuk moeilijker te maken dan groene en rode kleuren. De blauwe pixels die nu in beeldschermen zitten, vreten stroom of gaan snel kapot. Nu is het een onderzoeksgroep aan de Kyushu University in Japan gelukt om een mooie diepblauwe pixel te maken, zonder concessies te doen in energieverbruik, lichtopbrengst en duurzaamheid. Dat schrijven ze in Nature Photonics.

Sinds enkele jaren zit in de meeste nieuwe smartphones een zogeheten OLED-beeldscherm, dat staat voor organic light emitting diode. In een OLED-beeldscherm bestaan de pixels uit organische moleculen die luminesceren: een proces dat lijkt op de manier waarop glow-in-the-dark-staafjes werken. Die luminescerende moleculen zitten in een geraamte van koolstof. Elektrische energie wordt gebruikt om moleculen daarin in een hogere ‘energietoestand’ te brengen. Wanneer een molecuul weer in de normale, lagere energietoestand terugvalt, komt er licht vrij. Het energieverschil tussen de hoge en lage energietoestanden komt overeen met de energie van het licht: dat bepaalt de lichtkleur. Voor elke kleur blauw, rood en groen licht zitten verschillende luminescerende moleculen in het beeldscherm.

Blauw heeft meer energie

Omdat blauw licht meer energie bevat dan rood of groen licht, moeten de moleculen in blauwe pixels in een hogere energietoestand gebracht worden. In die toestand zijn de moleculen zo reactief dat ze kunnen reageren met het koolstofgeraamte in het beeldscherm, dat dan spontaan kapot gaat. Fabrikanten kiezen vaak voor een manier om blauw licht te maken waarbij het scherm langer meegaat, maar het licht minder efficiënt wordt geproduceerd. Dat levert minder intens blauw licht op, terwijl er meer gevraagd wordt van de accu.

De onderzoeksgroep uit Japan liet in 2012 al zien dat er een oplossing mogelijk is. Door de structuur van de lichtgevende moleculen slim te veranderen, konden de onderzoekers de hoogte van de energietoestanden aanpassen. Zo lukte het om de moleculen langzamer in de hoge energietoestand te krijgen. Daardoor zal in het beeldscherm een kleinere hoeveelheid moleculen tegelijkertijd in de reactieve energietoestand zitten, en zal het scherm minder worden aangetast. Wel bleek het toen moeilijk om met deze methode diepblauw licht te maken – een donkere blauwtint die door gebruikers als mooi wordt ervaren.

Meerdere moleculen samen

Ook daarvoor heeft de onderzoeksgroep nu een oplossing gevonden. In de nieuwe studie lieten de onderzoekers een variant van de eerder gebruikte moleculen samenwerken met andere moleculen die wél licht schijnen in de juiste diepblauwe tint. Dat licht wordt ook nog eens geproduceerd met een efficiëntie van bijna 100 procent; de technologie die op dit moment voor blauw licht in gebruik is, benadert slechts 25 procent. De nieuwe technologie zou in de toekomst de druk op de batterij kunnen verlichten, waardoor de accu langer meegaat.

„Voor het eerst is het nu mogelijk om aan de drie belangrijkste voorwaarden in één OLED te voldoen: een hoge lichtopbrengst, een diepblauwe kleur en een goede stabiliteit”, vertelt René Janssen. Hij is hoogleraar moleculaire materialen en nanosystemen aan de Technische Universiteit Eindhoven. „Het is een interessant concept van een groep die al geruime tijd vernieuwend onderzoek doet op dit gebied. Het is al met al een flinke stap naar nog mooiere en zuinigere displays in de toekomst.”

De laatste jaren is veel te doen geweest om blauw licht: het zou een negatieve invloed op de slaap hebben. Janssen denkt niet dat de efficiëntere manier om blauw licht te produceren ook zal leiden tot een toename van blauw licht in smartphones. „Als je te veel gaat sleutelen aan kleuren, vinden gebruikers het display al snel niet meer mooi genoeg. De studie probeert niet om blauw intenser te maken, maar om hetzelfde blauw energiezuiniger en stabieler te maken.”