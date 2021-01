Dakar 2021: van Jeddah naar Jeddah

De 43ste editie van de Dakar-rally vindt plaats in Saoedi-Arabië. De proloog was op zaterdag 2 januari in Jeddah, de vijftiende en laatste etappe eindigt op vrijdag 15 januari ook in de havenstad aan de Rode Zee. In totaal leggen de deelnemers 7.646 kilometer af, en zoals elk jaar is de route niet zonder gevaar.