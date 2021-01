WHO-experts komen donderdag in China aan voor onderzoek

Ook Amsterdam, Assen en Den Haag starten maandag met vaccineren

Ook de GGD’s in Amsterdam, Assen en Den Haag beginnen maandag met het vaccineren van zorgmedewerkers tegen het coronavirus. Afgelopen week gebeurde dat al in Veghel, Rotterdam en Houten.

In de Amsterdamse RAI begon het vaccinatieprogramma rond 08.00 uur met het prikken van de 48-jarige verpleegkundige Dicky Heerkens. Hij werkt in een verzorgingstehuis voor ouderen en voelt zich met een inenting „beter beschermd”, zegt hij via de GGD Amsterdam. „Collega’s worden ziek, ik heb meegemaakt dat bewoners overlijden. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten.” In de regio Amsterdam-Amstelland komen in totaal zo’n dertigduizend medewerkers uit verpleeg- en verzorgingstehuizen in aanmerking voor een vaccinatie.

Maandag worden ook in Den Haag en Assen de eerste prikken gezet. In Den Haag gebeurt dat bij het voetbalstadion van ADO, in Assen naast het TT-circuit. Later deze week worden ook vaccinatielocaties in de rest van het land geopend. Medewerkers van het Rode Kruis komt daarbij helpen in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden, Amsterdam-Amstelland, Utrecht, Drenthe en Midden-Brabant. De noodhulporganisatie zegt tegen persbureau ANP vooral ondersteunende taken te verrichten, zoals eerste hulp verlenen als iemand flauwvalt na een vaccinatie.

