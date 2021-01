Baggeren in coronatijd is veel logistiek geregel

In het azuurblauwe water bij de Filippijnse hoofdstad Manila, daar moet-ie komen. Als een Thunderbirds-eiland dat uit de zee oprijst, zal daar deze jaren een nieuwe internationale luchthaven uit de bodem getrokken worden. Bij de logistieke megaklus is een grote rol toebedeeld aan Boskalis uit het Zuid-Hollandse Papendrecht. De baggeraar mag het land gaan winnen waarop de landingsbanen, terminals en verkeerstorens komen.

Toen Boskalis de opdracht halverwege december aankondigde, maakten beleggers een vreugdesprongetje. Met een waarde van 1,5 miljard euro is het de grootste opdracht in de meer dan honderdjarige geschiedenis van het bedrijf. In een dag kreeg het MidKap-fonds (omzet 2,7 miljard euro, 9.600 werknemers) er een kwart beurswaarde bij.

Naast de Manila-concessie had Boskalis de laatste weken meer nieuws. Zo gaat het meewerken aan een omvangrijk project om de voor automobilisten beruchte ring van Antwerpen te voltooien, en nam het Rever Offshore over. Die Britse onderneming is gespecialiseerd in onderhoud van gas- en olie-installaties op zee. Kortom: met Boskalis, de laatste jaren nog zo geplaagd door een lage olieprijs, lijkt het goed te gaan. Toch?

Luuk van Beek, die voor Degroof Petercam Boskalis volgt, is terughoudend. „Het gaat goed, maar wel naar omstandigheden. De Covid-19-uitbraak brengt veel uitdagingen mee.” De hoofdmoot van Boskalis’ werkzaamheden is baggeren: overtollig modder of zand weghalen van rivier- of zeebodems, zodat schepen daar weer vlot varen kunnen. De andere grote inkomstenbron is de ‘offshoredivisie’. Die tak verleent maritieme diensten in de olie-, gas- en windenergiesector, zoals verplaatsing van hele booreilanden over zee.

Vloot

Hoewel het werk verschilt, is er iets wat die divisies bindt: schepen. Boskalis heeft een uitgebreide vloot die op alle wereldzeeën en rivieren en alle continenten bezig is met verwijderen van modder of plaatsen van windturbines.

Dat werk is met de coronapandemie een stuk moeilijker geworden, zegt Van Beek. „Ongeveer om de zes weken moeten op schepen de crews vervangen worden. Met alle reisrestricties is het bijzonder moeilijk die mensen nu op locatie te krijgen, zelfs binnen Europa. En dan moet de bemanning in sommige landen bij aankomst ook nog twee weken in quarantaine.”

Ondanks de lucratieve orders blijft de markt voor Boskalis relatief moeilijk, zegt ook Henk Veerman, die het bedrijf volgt voor zakenbank Kempen. „De baggermarkt kampt nu een jaar of vijf met overcapaciteit. Daardoor staan de marges onder druk.” Dat heeft onder andere te maken met concurrentie uit China, zegt de analist. „De winstmarges bij het baggeren zijn in een paar jaar gedaald van boven de 12 procent naar 8 tot 10 procent.”

De omstandigheden mogen niet ideaal zijn, de analisten zijn goed te spreken over de strategie van Boskalis. Veerman: „Ze proberen alleen projecten aan te nemen waarop de marge relatief hoog is. Daardoor is de winstgevendheid doorgaans hoger dan bij de concurrentie. Dat heeft een keerzijde, want veel klussen kunnen aan je voorbijgaan. Maar je houdt wel je marges stabiel.”

Een kernbegrip in de baggerindustrie is de ‘bezettingsgraad’ van je vloot: hoeveel weken per jaar zijn je schepen in gebruik. Boten die niet worden gebruikt, zorgen niet voor omzet, maar kosten wel geld, onder meer aan onderhoud. Maar met de bezetting zit het bij Boskalis de komende jaren wel goed. Veerman: „Ze zitten boven het marktgemiddelde van 25 to 28 weken. Met de klus voor de nieuwe luchthaven bij Manila gaat Boskalis’ bezettingsgraad omhoog naar 35 tot 40.”