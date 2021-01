Alle inwoners Lansingerland krijgen oproep coronatest na uitbraak Britse variant

Alle inwoners van Lansingerland, waar de Britse coronavariant is uitgebroken op een basisschool, worden opgeroepen zich te laten testen op corona. De Zuid-Hollandse gemeente is de eerste in Nederland die gevraagd wordt mee te werken aan het project ‘risicogericht grootschalig testen’.

De fusiegemeente Lansingerland (bijna 63.000 inwoners) omvat naast Bergschenhoek ook Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk. Alle inwoners (vanaf twee jaar) ontvangen vanaf woensdag 13 januari een schriftelijke uitnodiging, vanaf die dag moet het testen in onder andere sporthallen beginnen. De GGD verwacht 4.500 à 5.000 testen per dag te kunnen afnemen,

Er worden mobiele testcentra ingezet en er is een indeling naar postcodegebieden die lange rijen moet voorkomen. In totaal gaat het om 24.000 huishoudens, mensen moeten zelf bellen om een afspraak te maken. Inwoners die op dit moment symptomen van corona hebben, worden opgeroepen niet te wachten op een uitnodiging en zich nu al te laten testen.

Met het grootschalige testen willen de GGD Rotterdam-Rijnmond en Erasmus MC de verspreiding van het coronavirus en de Britse variant onderzoeken. Ook is het bedoeld om de verspreiding af te remmen; inwoners die positief testen, moeten in thuisisolatie en bij hen wordt bron- en contactonderzoek gedaan.

Lees de reportage Toen kinderen ziek werden, was de verdenking: de Britse coronavariant

Eind november begon de corona-uitbraak onder kinderen en docenten op basisschool Willibrord in Bergschenhoek, onderdeel van de gemeente Lansingerland. De regionale GGD heeft alle 750 kinderen, docenten en ouders eerder opgeroepen voor een coronatest; vorige week werd het onderzoek verbreed naar twee aangrenzende scholen.

Meer grootschalig testen

Het kabinet wil dit jaar meer grootschalig gaan testen op mensen met en zonder klachten, schreef minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) in december aan de Tweede Kamer. De minister heeft twee experimenten aangekondigd: een in stadswijken in Rotterdam met veel besmettingen en een tweede op een nog te bepalen locatie.

De grootschalige test in Lansingerland is niet dit tweede experiment, volgens De Jonges woordvoerder. De aanleiding voor het grootschalige testen in Lansingerland is de uitbraak op de basisschool in Bergschenhoek en de onderzoeksresultaten van de aangrenzende scholen, aldus een persbericht.

De gemeente Lansingerland, GGD Rotterdam-Rijnmond en Erasmus MC houden maandagmiddag een persconferentie om toelichting te geven op het project.