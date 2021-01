VS beperken zich niet meer in contact met Taiwan

Diplomaten en andere ambtenaren van de Verenigde Staten mogen voortaan zonder enige beperking contact onderhouden met ambtsgenoten in Taiwan, het eiland voor de kust van het vasteland van China. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zaterdag bekendgemaakt.

,,Taiwan is een levendige democratie […] en toch heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken de afgelopen decennia complexe interne regels opgesteld om contacten tussen onze diplomaten, ondersteunende staf en andere bestuurders met hun Taiwanese ambtsgenoten te reguleren”, aldus Pompeo. ,,Vandaag kondig ik de opheffing van al de zelfopgelegde restricties aan.”

Het lijkt een relatief kleine, bureaucratische stap, maar in feite schoppen de VS hiermee hard tegen het zere been van de regering in Beijing. Die ziet Taiwan, dat functioneert als een onafhankelijke eilandstaat, als een onlosmakelijk onderdeel van China dat vroeg of laat weer in de moederschoot moet terugkeren, zoals Hongkong dat eerder deed.

Wel wapens, geen ambassade

De VS, die de regering Beijing erkennen als de officiële vertegenwoordiging van heel China, onderhouden desondanks intensieve relaties met Taiwan. Daarbij horen ook steeds aanzienlijker wapenleveringen aan het eiland. De VS hebben beloofd bij te staan bij de verdediging van het eiland tegen een eventuele Chinese inval.

De VS stelden tot nu interne beperkingen aan contacten die Amerikaanse bestuurders met Taiwan konden onderhouden, net zoals Nederland dat doet. De VS wilden namelijk niet de indruk wekken dat zij het bestuur van Taiwan onderhands toch erkenden als officiële vertegenwoordiging van China.

De VS hebben daarom ook geen ambassade in Taipei. Hun veelvuldige en intense contacten met Taiwan verlopen via het Amerikaanse Instituut op Taiwan (AIT), formeel een non-gouvernementele instelling die vooral de handelscontacten met Taiwan moet bevorderen, maar in feite de Amerikaanse overheidsvertegenwoordiging op het eiland.

Grondvoorwaarde

Het AIT is onder de Amerikaanse president Donald Trump verder gegroeid, en ook de militaire spanningen tussen de VS en China in de Straat van Taiwan, die China van het eiland scheidt, zijn de laatste tijd sterk toegenomen.

Voor Beijing komt de aankondiging van Pompeo als een affront: de restricties op officiële contacten waren altijd juist de onderstreping van het feit dat de Verenigde Staten sinds 1979 Beijing, en niet langer Taipei, erkent als de officiële vertegenwoordiging van China. Die erkenning vormt voor Beijing de grondvoorwaarde voor alle contacten met de VS.

Eerder maakten de VS en Taiwan bekend dat Kelly Craft, de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Taiwan komende week zal bezoeken. Tegen dat bezoek heeft Beijing ernstig bezwaar gemaakt.