Oerol-oprichter Joop Mulder (67) overleden

Joop Mulder, oprichter van het theaterfestival Oerol op Terschelling, is in de nacht van vrijdag op zaterdag op 67-jarige leeftijd overleden. Hij kampte al enige tijd met gezondheidsproblemen maar zijn overlijden kwam toch onverwachts, laat de organisatie Sense of Place weten.

Mulder begon Oerol (wat in het Fries ‘overal’ betekent) in 1982 met een aantal straatacts vanuit café De Stoep in Midsland waar hij destijds eigenaar van was. Onder zijn leiding groeide het festival uit tot een van de grootste locatietheaterfestivals van Europa. Hij zocht het hele jaar door wereldwijd naar artiesten voor het festival op Terschelling en stelde daarbij hoge eisen, zei hij in 1998 tegen Nrc Handelsblad. „Geen braderie-theater”, zei hij. „Je kunt nog zulke leuke kunstjes maken, als je niets teweegbrengt bij je publiek, moet ik je hier niet hebben: er moet een gevecht zijn.” In 2017 stopte hij bij Oerol en ging hij zich volledig richten op het project Sense of Place dat hij enkele jaren daarvoor was begonnen.

Waddenzeekust

Mulder wilde met Sense of Place de schoonheid van de Waddenzeekust laten zien met behulp van beelden en installaties. Hij vreesde dat het landschap zou verloederen. „Mensen zeggen: handen af van de Waddenkust, het is al mooi genoeg. Maar ondertussen verloedert het landschap, omdat niemand erop let”, zei hij in april 2019 tegen Nrc Handelsblad. „De schoonheid is er al. Je hebt iets nodig om het te laten zien, een nieuwe bril om mee naar het gebied te kijken.”

De organisatie van Sense of Place laat weten zijn „bezieling, ideeën en onuitputtelijke energie” te gaan missen. „Met vasthoudendheid en eigenwijsheid roeide Joop Mulder tegen de stroom in en zorgde voor een niet meer weg te denken festival en landschapskunst in onze provincie.”