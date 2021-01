Nationalist Sadyr Zjaparov wint overtuigend presidentsverkiezingen Kirgizië

De nationalistische politicus Sadyr Zjaparov heeft met een meerderheid van bijna 80 procent van de stemmen de presidentsverkiezingen van Kirgizië gewonnen. Dat blijkt volgens persbureau Reuters uit de voorlopige uitslagen. Meer dan negentig procent van de stemmen is geteld.

Bij felle protesten tegen de uitslag van de vorige verkiezingen in oktober werd de voor kidnapping van een gouverneur veroordeelde Zjaparov uit de gevangenis bevrijd en riep hij zichzelf uit tot interim-president. Twee gevestigde partijen kregen toen de meeste stemmen, maar volgens de oppositie en internationale waarnemers was er op grote schaal gefraudeerd. Onder druk van de gewelddadige demonstraties stapten president Jeenbekov premier Koebatbek Boronov op en werden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

In het Centraal-Aziatische land vond zondag ook een referendum plaats over herziening van de grondwet. Ruim 80 procent van de kiezers stemde in met meer macht voor de president ten koste van het parlement. Met dat resultaat zal een nieuwe grondwet worden opgesteld, waar in een nieuw referendum over gestemd zak worden. Waarschijnlijk in maart.

Nauwe banden met Rusland

De 52-jarige Zjaparov wil de nauwe banden met Rusland behouden. „Rusland is onze strategische partner”, zei hij zondag bij het uitbrengen van zijn stem. De Russen hebben een militaire luchtvaartbasis in Kirgizië en bieden werk aan honderdduizenden Kirgizische arbeidsmigranten.

In Kirgizië zijn volgens Radio Free Europe sinds 2010 al drie keer succesvolle opstanden geweest na verkiezingen. Zjaparov heeft alle politieke groeperingen opgeroepen de uitslag te accepteren om de stabiliteit te kunnen waarborgen.