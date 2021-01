Loekasjenko kondigt nieuwe grondwet en een referendum aan

In Wit-Rusland zal dit jaar nog een nieuwe grondwet worden gepresenteerd, die vervolgens via een referendum zal worden voorgelegd aan de bevolking. Dat heeft de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko tegen de televisiezender Rusland-1 gezegd, aldus het staatspersbureau RIA zondag. De omstreden leider van het land heeft eerder gesuggereerd te zullen aftreden bij de invoering van een nieuwe constitutie.

De aankondiging tot een nieuwe grondwet volgt na maandenlange protesten in Wit-Rusland. Sinds de presidentsverkiezingen in augustus, waarbij Loekasjenko met een overweldigende meerderheid zou zijn herkozen, vinden grootschalige demonstraties plaats in het land. Betogers menen dat oppositieleider Svetlana Tichanovskaja de rechtmatige winnaar van de verkiezingen is en eisen een nieuwe stemgang.

Loekasjenko gaf aan eerder te weten dat er alleen een wisseling van de macht kan komen na een wijziging van de grondwet, die eerst moet worden uitgewerkt. Critici zien de aankondiging tot hervormingen als een poging van de president om tijd te rekken en de onrust uit te zitten.

De huidige grondwet legt vrijwel alle macht bij de president neer. Loekasjenko voerde in 1996 de basis hiervan in, twee jaar nadat hij aan de macht kwam. De hervormingen zouden destijds in een referendum zijn gesteund door ruim 88 procent van de bevolking. Volgens onafhankelijke waarnemers was er sprake van fraude tijdens deze stemgang.