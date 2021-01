Lichaamsdelen en wrakstukken gevonden na vliegtuigcrash bij Java

Reddingswerkers hebben lichaamsdelen, wrakstukken en persoonlijke bezittingen gevonden in de Javazee, nadat daar zaterdag een Indonesisch vliegtuig met 62 inzittenden neerstortte. Dat meldt de Indonesische kustwacht zondag. Ook zijn signalen opgevangen die mogelijk van de zwarte doos van het vliegtuig komen, zegt de Indonesische marine tegen internationale persbureaus. Het toestel zelf is nog steeds vermist.

De Boeing 737-500 van de Indonesische maatschappij Sriwijaya Airlines verdween zaterdag plotseling van de radar, vlak na te zijn opgestegen in de Indonesische hoofdstad Jakarta. Op de laatst ontvangen radarsignalen is te zien hoe het vliegtuig binnen een minuut meer dan drie kilometer zakte. Naar verwachting is het toestel neergekomen in de buurt van het eiland Pulau Laki. De oorzaak van de crash is onduidelijk.

Bij de haven en op het vliegveld van Jakarta zijn crisiscentra ingericht voor familieleden van de inzittenden. De president van Indonesië Joko Widodo gaf zondag een toespraak, waarin hij zijn „verdriet voor de tragedie” kenbaar maakte. Ook zei hij een onderzoek te zullen instellen naar de toedracht van het incident. De reddingswerkzaamheden zetten voorlopig voort.