Hoekstra: samenwerking met PVV ligt totaal niet voor de hand

Een samenwerking tussen de PVV en het CDA na de verkiezingen in maart ligt „totaal niet voor de hand”. Dat heeft Wopke Hoekstra, de aankomend partijleider van het CDA, zondag gezegd in het programma WNL op Zondag. De PVV presenteerde een dag eerder haar verkiezingsprogramma, waarin werd geschreven dat de islam bestreden moet worden, onder meer via een nieuw op te richten „Ministerie van Immigratie, Remigratie en De-islamisering”.

„Als je ziet wat erin staat, dan is het niet goed voorstelbaar dat het CDA daarmee gaat reageren”, zei Hoekstra in het programma. Volgens de huidige minister van Financiën kan zijn partij alleen regeren met „partijen die de rechtsstaat serieus nemen en ten volle onderschrijven”.

Ook andere partijen hebben gereageerd op het programma van de PVV. D66-lijsttrekker Sigrid Kaag schreef zaterdag op Twitter dat PVV-leider Geert Wilders verder radicaliseert. „Hij plaatst zich buiten onze Grondwet en vernedert honderdduizenden Nederlanders. Laten we hier allemaal een streep trekken: Wilders kan niet meer regeren of gedogen.” GroenLinks-leider Jesse Klaver kwam met dezelfde boodschap. „Met een partij als de PVV die rechten wil afnemen, geloof wil verbieden, en mensen wil uitzetten, kun je nooit regeren.”

In het verkiezingsprogramma van de PVV, die er in de peilingen goed voorstaat, staat dat migranten uit islamitische landen voortaan geweerd moeten worden, dat asielzoekerscentra moeten sluiten, er een verbod op de Koran en moskeeën moet komen en dat mensen met een dubbele nationaliteit niet langer mogen stemmen.