Feyenoord wint Rotterdamse stadsderby

Feyenoord heeft de competitie hervat met een overwinning op Sparta. De ploeg van trainer Dick Advocaat trok de Rotterdamse derby op het lege Kasteel naar zich toe dankzij een vroeg doelpunt van Lutsharel Geertruida en een treffer in de blessuretijd van invaller Nicolai Jørgensen: 0-2. Feyenoord nestelde zich weer op de derde plaats in de Eredivisie, achter Ajax en PSV.

Advocaat liet zijn winteraanwinst Lucas Pratto na drie trainingen direct starten. De spits, gehuurd van River Plate, kon zich niet onderscheiden. Pratto kreeg twee kansen, maar hij liet die onbenut. In de eerste helft schoot de Argentijn op de buitenkant van de paal na een dieptepass van Jens Toornstra. Kort na rust dook de spits op aangeven van Luis Sinisterra vrij op voor doelman Maduka Okoye, maar met een verdediger in zijn rug miste hij de bal. Zo’n 20 minuten voor tijd maakte Pratto plaats voor Jørgensen.

Basisplaats herstelde Sinisterra

Nu de ziekenboeg langzaam leegloopt, heeft Advocaat eindelijk iets te kiezen. Zo zette hij Bryan Linssen, die in de laatste wedstrijd voor de winterstop een hattrick maakte, op de bank. Sinisterra kreeg als linksbuiten de voorkeur. De Colombiaan is na lang blessureleed weer fit en hield het tegen Sparta ruim een uur vol. Sinisterra maakte toen plaats voor Ridgeciano Haps, die ook weer terug is na twee maanden afwezigheid. Met een volledige selectie hoopt Advocaat dat Feyenoord nog een rol van betekenis kan spelen in de titelstrijd. Volgende week wacht de eerste serieuze topper, tegen Ajax.

De stadsderby kwam pas na rust een beetje los. Beide ploegen wisten in de eerste helft amper kansen te creëren. Het eerste doelpunt van Feyenoord viel uit een spelhervatting. Tyrell Malacia bracht een afgeslagen hoekschop terug in het strafschopgebied. Marcos Senesi kopte de bal door op de meegelopen Geertruida, die zijn vierde doelpunt van het seizoen maakte. De grensrechter vlagde voor buitenspel, maar de VAR constateerde dat Geertruida achter de bal was gebleven.

Sparta probeerde in de tweede helft Feyenoord onder druk te zetten, maar grote kansen leverde dat de thuisclub niet op. De ploeg van Advocaat besliste het duel vlak voor het verstrijken van de blessuretijd uit een counter, afgerond door Jørgensen. (ANP)