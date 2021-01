Twitter schorst Trump, na cruciale rol bij zijn succes

De tech-bedrijven nemen rigoureuze maatregelen tegen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn aanhangers. Twitter sloot vrijdagavond het account van @realDonaldTrump (88,7 miljoen volgers), zodat er niets anders in het scherm staat dan ‘account geschorst’ met als motivatie: „het risico van verder aanwakkeren van geweld” door de president.

Google maakte even later bekend dat het de app voor Parler uit de Play Store verbant. Deze uiterst-rechtse variant op Twitter, waar de steun voor Trump ook na de stormloop op het Capitool onverminderd groot is, geeft vrije ruimte aan elke mening. Het gevolg, volgens Google, is dat er berichten op verschijnen die „aanzetten tot voortdurend geweld in de VS”. Apple geeft Parler 24 uur de tijd om fatsoenlijke moderatie in te stellen, anders verwijdert ook dit bedrijf de app uit zijn Apple Store, aldus nieuwssite Buzzfeed.

Op woensdagmiddag, toen de bestorming van het Capitool nog gaande was, schortten Twitter en Facebook de accounts van Trump al tijdelijk op. Facebook besloot Trump geen toegang meer te geven tot het sociale platform. „Wij geloven dat het risico, indien de president mag voortgaan met het gebruik van onze diensten, in deze tijd simpelweg te groot is”, aldus Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. In de maanden na de verkiezingen van 3 november hadden de moderatoren van Facebook en Twitter de handen vol aan de tweets van president Trump. Daarin verspreidde hij de ene na de andere leugen over verkiezingsfraude. Achter al die tweets kwamen ‘vlaggetjes’ te staan om de lezer te waarschuwen voor valse informatie. Maar de berichten waren nog wel leesbaar en werden door honderdduizenden mensen verspreid.

In de aanloop naar afgelopen woensdag in Washington, vuurde Trump zijn aanhangers aan om voor hem te komen demonstreren, en druk te zetten op de vergadering in het Congres, waar de verkiezingsoverwinning van Joe Biden formeel zou worden bezegeld. „Zorg dat je d’r bent”, twitterde Trump. „Het wordt wild.” Toen zijn aanhangers op Trumps verzoek naar het Capitool waren gemarcheerd en door de dranghekken en een (klein) politiecordon het parlementsgebouw waren binnengedrongen, stuurde Trump enkele tweets met halfhartige boodschappen. „Steun alsjeblieft de Capitol Police en de politie. Die staan werkelijk aan de kant van het land. Blijf vreedzaam!” En even later: „Dit is wat er gebeurt als een heilige, verpletterende overwinning bij de verkiezingen, zomaar en gemeen wordt afgepakt van de grote patriotten die al zo lang slecht en oneerlijk zijn behandeld. Ga naar huis & in vrede. Gedenk deze dag voor altijd.”

Regeren per tweet

Sociale media, en vooral Twitter, zijn altijd van essentieel belang geweest voor het succes van Trump. Een fervent twitteraar al ver voor zijn aantreden in 2016, bleef Trump het medium druk gebruiken tijdens zijn presidentschap. Doordat regeringsbeleid, benoemingen en ontslagen van ministers en ambtenaren allemaal werden aangekondigd via een tweet van de president – soms zonder dat de persoon in kwestie er eerder van op de hoogte was gesteld – werd zijn bestuursstijl ‘regeren per tweet’ genoemd.

Ook zijn verrassende verkiezingsoverwinning werd toegeschreven aan een op sociale media toegesneden campagne, geleid door Brad Parscale. Facebook hielp daar actief bij. Een medewerker van het platform liep in 2015 en 2016 mee in de campagne van Trump om Parscale te helpen het gebruik van Facebook te optimaliseren. Een van de leidinggevenden van Facebook schreef in een intern memo (dat later uitlekte): „Was Facebook verantwoordelijk voor de verkiezingswinst van Trump? Ik denk dat het antwoord ‘ja’ is.”

Trump zelf gaf vooral de eer aan Twitter zei daarover in een interview met de Financial Times in 2017: „Zonder de tweets was ik hier niet geweest.” Trump had als zakenman vaak gebruik gemaakt van de traditionele media en roddelbladen. Hij lekte informatie naar journalisten, belde in naar radio- en tv-programma’s en had met roddelblad The National Enquirer zelfs een deal die ‘catch and kill’ werd genoemd: onwelgevallige verhalen over Trump werden afgekocht. Tijdens zijn campagne sloeg Trump een ander pad in. Hij schilderde de pers af als „vijand van het volk”. Eerst waren het vooral CNN en The New York Times die het moesten ontgelden, maar de lijst werd door de jaren heen almaar langer en diffuser, en besloeg de laatste maanden ook het voorheen door hem veelgeprezen Fox News.

Twitter, zei Trump, had hem bevrijd van de media. Hij kon direct zijn volgers aanspreken, een miljoenenpubliek, groter dan welke krant of tv-zender ook. En niemand die controleerde of veranderde wat hij daar zei. In de nasleep van zijn verkiezingsnederlaag hebben journalisten geschreven dat Trump zou overwegen een eigen media-imperium op te zetten.

Intussen zijn de accounts van zijn zoons Donald jr. en Eric gewoon in bedrijf. Donald jr (6,6 miljoen volgers en misschien wel bouwend aan een eigen politieke carrière) twitterde na het besluit om zijn vader te blokkeren: „Dus de ayatollah en talrijke andere dictatoriale regimes kunnen wel Twitteraccounts hebben, geen probleem, ondanks dat zij hele landen dreigen uit te roeien en homoseksuelen vermoorden, etc…. maar de president van de Verenigde Staten zou permanent moeten worden afgesloten. Mao zou trots zijn.”