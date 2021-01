Tien baby’s dood bij grote brand in ziekenhuis India

Bij een grote brand in een ziekenhuis in het westen van India zijn zaterdag tien baby’s om het leven gekomen. Zeven anderen konden worden gered, melden internationale persbureaus. De brand brak uit op de intensive care-afdeling voor pasgeborenen en werd waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting. Het ziekenhuis is gelegen in de deelstaat Maharashtra, op zo’n duizend kilometer van hoofdstad New Delhi.

Volgens het Indiase persbureau Press Trust of India liepen de leeftijden van de baby’s uiteen van één dag tot drie maanden. De Indiase premier Narendra Modi noemde het incident op Twitter „een hartverscheurende tragedie”, waar „kostbare jonge levens” verloren zijn gegaan. „Ik hoop dat de gewonden zo snel mogelijk herstellen”. Ook een aantal andere politici, onder wie oppositieleider Rahul Gandhi, uitten hun verdriet. De autoriteiten van Maharashtra stellen een onderzoek in naar de toedracht van het drama.

De brandveiligheid van ziekenhuizen in India is al langer punt van discussie. Eind november werden vijf patiënten gedood toen brand uitbrak op de corona-afdeling van een ziekenhuis in de stad Rajkot, in de westelijke deelstaat Gujrat. Daarop vroeg het Indiase Hooggerechtshof aan de federale en deelstaatregeringen om de brandveiligheid van ziekenhuizen in kaart te brengen. In 2011 kwamen vele tientallen personen om het leven bij een grote brand in een ziekenhuis in de deelstaat West-Bengalen. De politie stelde dat het zeven verdiepingen tellende gebouw niet aan de veiligheidseisen voldeed.