Schalke 04 en het jaar zonder overwinning in de Bundesliga

De spelerstunnel van Schalke 04 is net een mijnschacht. Belicht met kleine spotjes roepen de oneffen, aardedonkere wanden herinneringen op aan het beulswerk onder de grond van het Ruhrgebied. Een eerbetoon aan de clubhistorie, maar ook een signaal naar de spelers toe. Van hen wordt verwacht dat zij voor elke meter ploeteren. Nu misschien wel meer dan ooit.

Niet eens vanwege drie punten voor de ranglijst, maar om te voorkomen dat het ooit zo grote Schalke straks het lachertje van Duitsland wordt.

Schalke heeft al bijna een jaar niet gewonnen – 358 dagen om precies te zijn. De roemruchte club uit Gelsenkirchen, die in 1997 de UEFA Cup won onder leiding van de Nederlandse trainer Huub Stevens, dreigt deze zaterdagmiddag het Bundesligarecord van 31 competitiewedstrijden zonder overwinning te evenaren.

Tenzij nummer twaalf Hoffenheim wordt verslagen. Een zware opgave.

15.45 uur.

Stevens zit deze middag als een van de weinigen op de tribune, in zijn rol als commissaris mag hij dat. Een weinig benijdenswaardig privilege, gezien de schamele vier punten die Schalke tot dusver heeft verzameld. De club staat laatste en lijkt ook tegen Hoffenheim weer te haperen. In de openingsfase missen de gasten kans na kans. Wordt het weer zo’n dag?

Wat de selectie van Schalke 04 momenteel ervaart, is lang geleden ook de spelers van Tasmania Berlin overkomen. Maar hun verhaal is net even anders.

De amateurs van Tasmania kwamen in 1965 per toeval in de Bundesliga terecht. Nadat stadsgenoot Hertha vanwege malversaties een niveau was teruggezet en de Duitse bond om politieke redenen per se een Berlijnse club in de hoogste divisie wilde, viel de keuze op Tasmania. De spelers lagen die zomer nog op het strand toen ze hoorden dat ze twee weken later op het hoogste niveau moesten voetballen.

Lang niet zo fit als hun opponenten wonnen ze ironisch genoeg nog wel hun eerste wedstrijd, daarna was er geen houden meer aan. ‘Kan het nog slechter?’, kopten Duitse kranten na de zoveelste nederlaag. Eindresultaat van het seizoen 1965-1966: de meeste doelpunten tegen (108), de minste doelpunten voor (15) en de langste reeks zonder overwinningen ooit (31).

Stuk voor stuk records die de club graag wil behouden, zo benadrukte de voorzitter afgelopen week in internationale media; van Spaanse kranten tot The New York Times – tragiek heeft immers ook zijn charme.

16.12 uur.

Er klinkt geen gejuich in het stadion, maar als er 62.000 toeschouwers hadden gezeten, was het oorverdovend geweest. Schalke scoort, via de Amerikaan Matthew Hoppe, die tijdens Kerst nog had getwitterd dat Schalke 04 een van de beste clubs ter wereld is. Zonder sarcasme.

De 19-jarige aanvaller uit Californië speelde nog niet bij Schalke toen er voor het laatst werd gewonnen: op 17 januari 2020, tegen Borussia Mönchengladbach (2-0). Schalke speelde daarna nog zes keer gelijk en eindigde het seizoen op de twaalfde plaats. Bedenk dat Schalke na Bayern München en Borussia Dortmund de grootste club van Duitsland is en je begrijpt waarom die klassering tegenviel. Met een omzet van 325 miljoen euro (twee keer zoveel als Ajax) bezet Schalke de vijftiende plek in de jaarlijkse ranking van Europese topclubs van Deloitte.

16.12 uur.

Het tweede doelpunt van de middag. Weer Schalke. Weer Hoppe. Zou het Christian Gross gaan lukken om in zijn tweede duel als trainer van Schalke te winnen?

De 66-jarige Zwitser is rond de jaarwisseling uit zijn pensioen teruggekeerd om Schalke er bovenop te helpen. Hij is de vierde trainer die dit seizoen voor de groep staat, na David Wagner, Manuel Baum en Huub Stevens, die eind december op interim-basis nog twee wedstrijden op de bank zat. Een van die twee won Stevens, maar dat was een bekerduel met Ulm. De pers kon Schalke dus blijven confronteren met de aanstaande evenaring van het record van Tasmania Berlin.

Er klinkt zaterdag geen gejuich in het stadionvan Schalke na een doelpunt. Foto Ina Fassbender/AFP

16.25 uur.

„Ik wil elke seconde de gedrevenheid van de spelers zien”, zei Gross bij zijn aantreden. Tegen Hoffenheim ziet de trainer dat. Geen angstig combinatiespel, maar vechtvoetbal, met de jonge Hoppe die zijn derde treffer maakt. 63 minuten gespeeld, 3-0 voor Schalke. Is de verlossing nabij?

De slechte reeks is ook het gevolg van onrust binnen de club. Schalke is als Feyenoord: hondstrouwe aanhang, hoge verwachtingen, rumoerig bij tegenslag. Veel meningen, weinig hiërarchie, onuidelijk beleid. Zo vertrokken talentvolle spelers voor niets, omdat de club hun contracten niet tijdig had opgewaardeerd. Daarmee liep de club veel inkomsten mis. Een onwenselijke situatie, gezien de 240 miljoen euro schuld die Schalke heeft.

Als gevolg van de tegenvallende prestaties stapte bestuurder Clemens Tönnies in de zomer op. Tönnies, landelijk bekend als vleesfabrikant, vond zijn positie niet langer houdbaar. Ook vanwege het tumult na een corona-uitbraak in een van zijn fabrieken, waar een kwart van de zesduizend medewerkers besmet raakte. Protesterende Schalke-fans vonden dat Tönnies zijn personeel uitbuitte.

Onlangs bood Tönnies de club nog wel financiële hulp aan bij transfers, maar dat aanbod heeft Schalke afgeslagen.

17.08 uur.

Of Schalke het met de huidige spelersgroep gaat redden, is de vraag. Wel voorkomt de club dat het de geschiedenisboeken ingaat met de slechtste reeks in de Bundesliga ooit. Tien minuten voor tijd zet Amine Harrit de 4-0 op het scorebord. De opluchting onder de 160.000 clubleden zal groot zijn.

17.20 uur.

„California dreamin ... on such a winter’s day”, klinkt het in de Veltins-Arena. De hit van The Mamas & The Papas kan maar naar één iemand verwijzen: Mattew Hoppe, de Amerikaanse verlosser van Schalke.