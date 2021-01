Sam Sally, de Amerikaanse Laura H.

Sam Sally, een Amerikaanse moeder uit Indiana stuurt haar zus een noodkreet uit IS-gebied. Ze zit daar vast met haar kinderen. Haar 9-jarige zoon Matthew wordt opgeleid tot zelfmoordterrorist. Haar man is sluipschutter. Hoe is zij daar in terechtgekomen? Inderdaad, Sam is de Amerikaanse Laura H.. In de indrukwekkende podcast I’m not a Monster spoort de Britse BBC-journalist Josh Baker de vrouw op in een Koerdisch kamp. De podcast is uiterst spannend opgezet als een grillige zoektocht naar de waarheid. Horrorverhalen over verkrachting, marteling en minderjarige slavinnen met als rode draad: is Sam nu dader of slachtoffer? En spreekt zij de waarheid? Knap is dat Baker allerlei ooggetuigen vindt die Sams verhalen bevestigen. Althans, de meeste verhalen.

True Crime 10 afleveringen BBC/ PBS

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 januari 2021