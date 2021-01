Ook in de familie stond oom Tini (Martin Veltman) als een markant persoon bekend. Zijn grote gevoel voor humor ging verscholen achter zijn soms pinnige en kritische opmerkingen. Een anekdote die vaak de familie rondging was deze: in de jaren ’70 kwamen er Jehova’s getuigen aan zijn deur. Oom Tini, op dat moment geheel ontkleed, doet de deur open en zegt met zijn imposante verschijning en priemende ogen: „Ik háát God!”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 januari 2021