Nieuwe woorden voor nabestaanden

Woorden schieten tekort, krijgen rouwende mensen vaak te horen. Babet te Winkel legde zich daar niet bij neer. Met haar Rouwwoordenboek zocht ze naar nieuwe taal om rouw en verlies onder woorden te brengen. Inmiddels heeft ze het bedrijfje Verlieskunst opgericht, waar je onder meer verlieskaarten kunt bestellen; alternatieve condoleancekaarten die je ook na een jaar nog kunt sturen. Want het leven gaat door, dus het verlies gaat ook door.

Kitty Munnichs interviewde de verlieskundige voor de nieuwe, wekelijkse NPO-podcast Docs, gepresenteerd door Misha Melita. De podcast komt in de plaats van de radiorubriek Radio Doc. In het tweede deel van de eerste uitzending vertelt journalist Besan Zarzar over haar leven als Syrische vluchteling in Nederland.

