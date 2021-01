Spaanse storm Filomena: drie doden, leger ingezet

De aanhoudende storm Filomena in Spanje heeft in de afgelopen 24 uur aan zeker drie mensen het leven gekost. In de hoofdstad Madrid, waar in tientallen jaren niet zoveel sneeuw viel, ligt het trein- en vliegverkeer sinds vrijdagavond volledig plat. Talloze automobilisten zijn onderweg gestrand en moeten worden bevrijd door het leger, melden internationale persbureaus.

Een vrouw en een man stierven toen hun auto door een overstroomde rivier werd meegesleept in de Zuid-Spaanse stad Málaga. Een dakloze man vroor dood in Calatayud, in het oosten van het land. Over het derde slachtoffer is nog weinig bekend. „Wees heel voorzichtig”, waarschuwde de Spaanse premier Pedro Sánchez zaterdagochtend op Twitter. Hij drong mensen aan om reizen zoveel mogelijk te vermijden en de instructies van de hulpdiensten op te volgen. Een groot deel van het land is momenteel bedekt onder een flinke laag sneeuw. Duizenden reizigers zitten vast in hun auto of op verlaten treinstations en luchthavens.

Trein- en vliegverkeer ligt plat

Luchthavenexploitant Aena meldt zaterdag op Twitter dat de internationale luchthaven Madrid Barajas de hele dag dicht blijft. Ondertussen vegen medewerkers met sneeuwmachines de landingsbanen schoon voor als de vluchten weer worden hervat. Ook het treinverkeer rondom de hoofdstad ligt plat.

Behalve het openbaar vervoer en vliegverkeer heeft het winterweer ook gevolgen voor een deel van de Spaanse voetbalcompetitie. Zo moest een vlucht naar Madrid met spelers van Atlético Madrid terugkeren naar Bilbao. Ook het team van Real Madrid is zaterdag, vanwege gebrek aan vervoer, niet in staat een geplande wedstrijd te spelen.

In Madrid en delen van midden-Spanje geldt code rood vanwege gevaarlijk weer, het hoogste waarschuwingsniveau. Het nationale weerbureau AEMET waarschuwde vrijdag voor meer dan 24 uur onafgebroken sneeuwval in grote delen van het land. De storm trekt zaterdag naar verwachting richting het noordoosten van het land.