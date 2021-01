De IS-strijder bleek een Canadese fantast

Ook The New York Times had een podcast over een IS-terrorist. Caliphate (2018) werd bejubeld en won grote prijzen. Maar het bleek een canard: de Amerikaanse kwaliteitskrant was misleid door de Canadese fantast Shehroze Chaudhry, die zich overtuigend maar ten onrechte uitgaf voor IS-strijder. Na zo’n blunder kun je beschaamd in een hoekje gaan zitten, maar je kunt er natuurlijk ook een nieuwe podcast over maken. In An Examination of ‘Caliphate’ vertelt hoofdredacteur Dean Baquet hoe de canard kon ontstaan. Daaruit blijkt dat de Canadese politie vóórdat de podcast uitkwam, wist dat Chaudhry loog. En dat de fantast momenteel werkt in de shoarmatent van zijn vader. Verder is dit een leerzame, maar nogal formele podcast. De bij elkaar gelogen afleveringen waren een stuk spannender.

