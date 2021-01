Coronablog 9 januari

‘Ministerie: scholen moeten ook verkouden kinderen toelaten op noodopvang’

Kinderen met een verkoudheid mogen niet worden geweigerd bij de noodopvang op scholen. Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs zegt dat zaterdag tegen de NOS. Aanleiding is het nieuws dat 28 scholen van de Bredase onderwijsorganisatie INOS de deuren dicht houden voor snotterende kinderen. Ze zijn bezorgd over de Britse coronavariant, waarvan vooralsnog onduidelijk is in hoeverre kinderen deze overdragen. De noodopvang is bedoeld voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met cruciale beroepen.

De woordvoerder zegt niet alle details te kennen van de situatie in Breda, maar wijst op de richtlijn van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM). „Kinderen met alleen lichte verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang op school. Als ze daarnaast moeten hoesten, koorts krijgen of benauwd worden, moeten ze zich laten testen en thuisblijven.” Scholen die afwijken van deze richtlijn kunnen volgens haar een bezoek verwachten van de schoolinspectie.

Deze week was een basisschool in de Zuid-Hollandse gemeente Bergschenhoek in het nieuws vanwege een uitbraak van de Britse coronamutatie aldaar. Dertig kinderen, leraren en ouders bleken besmet met die nieuwe en besmettelijkere variant.