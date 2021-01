CDA-systemen lopen opnieuw vast, stemming over Hoekstra uitgesteld

Het CDA heeft opnieuw problemen met het kiezen van een nieuwe leider. De partij zou zaterdag op een partijcongres Wopke Hoekstra formeel bevestigen als de lijsttrekker bij Tweede Kamerverkiezingen in maart, maar de digitale bijeenkomst is wegens technische problemen stilgelegd, meldt zij op Twitter. Het congres wordt op een latere, nog te bepalen datum afgerond.

Het was de bedoeling dat het CDA vrijdag en zaterdag onder meer zou praten over het programma en de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Daarmee zou ook het voorstel van het partijbestuur om Wopke Hoekstra lijsttrekker te maken voorgelegd worden aan de leden. De computersystemen die daarvoor gebruikt zouden worden, maakten aan die plannen een einde. Die sputterden al uren tegen, en bleken tegen het eind van zaterdagmiddag onherstelbaar uitgevallen te zijn.

Uitstel

Het was aanvankelijk de bedoeling dat het congres zou plaatsvinden op vrijdag 11 en zaterdag 12 december. Dat ging niet door omdat de donderdag ervoor Hugo de Jonge zich plotseling terugtrok als partijleider. Hij was afgelopen zomer in een ledenraadpleging als lijsttrekker verkozen boven Mona Keijzer en Pieter Omtzigt. Ook toen lag de techniek dwars. Het stemsysteem was niet goed beveiligd, waarop werd besloten de stemming over te doen. De uitkomst bleef bij de tweede poging ongewijzigd.

De Jonge zei vorige maand af te zien van zijn lijsttrekkerschap omdat die functie tijdens de coronacrisis niet te combineren zou zijn met zijn rol als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij zou tijd en energie tekort komen om beide functies goed in te vullen. Toch zal ook een rol gespeeld hebben dat hij in zijn eigen partij onder vuur was komen te liggen.

Binnen het CDA nam de kritiek op De Jonge toe omdat hij te weinig zichtbaar zou zijn als leider terwijl de partij er niet goed voor staat in de peilingen. Toen de minister van zijn positie afzag, vroeg het partijbestuur minister van Financiën Wopke Hoekstra om zijn plek in te nemen. Hij ging daarop in. Het wachten is nu alleen nog op goedkeuring van de leden en op de computersystemen.