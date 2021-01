Britse filmmaker Michael Apted (79) overleden

De Britse filmmaker Michael Apted, de man achter onder meer de James Bond-film The World is Not Enough, is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn Amerikaanse agent vrijdag laten weten aan persbureau Reuters. Zijn werk omvat een breed oeuvre aan Hollywoodfilms, tv-shows en de documentairereeks Up, waarin hij veertien kinderen iedere zeven jaar opzocht om te zien hoe hun leven intussen was veranderd.

Apted groeide op in het Verenigd Koninkrijk. Hij studeerde aan Cambridge University en begon zijn carrière als onderzoeker bij het Engelse regionale televisienetwerk ITV Granada. Daar kwam hij op het idee voor de documentairereeks Up, waarvan de eerste aflevering in 1964 werd uitgezonden. De serie volgt tientallen jaren lang veertien zevenjarige kinderen met uiteenlopende achtergronden en won in de loop der jaren talloze prijzen. De meest recente aflevering, 63 Up, werd in 2019 uitgebracht. De Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, de organisatie die de Oscars uitreikt, tweette vrijdag dat Apted „altijd herinnerd zal worden voor de baanbrekende documentairereeks Up”. De serie is overigens nooit bekroond met een Oscar.

Als dertiger verhuisde Apted naar Los Angeles en regisseerde hij tientallen speelfilms, waaronder Gorillas in the Mist, Thunder Heart, Enigma en de thriller Gorky Park. Apted stierf in zijn woning in Los Angeles. De doodsoorzaak is niet bekend.