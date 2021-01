Automobilisten gewaarschuwd voor gladheid

Het KNMI heeft zaterdagochtend voor het noorden en midden van Nederland weercode oranje afgekondigd. Dat betekent dat ijzel voor kan komen en dat voorzichtigheid is geboden voor mensen die de weg op gaan. Het kan, zo waarschuwt ook Rijkswaterstaat, in het hele land plaatselijk glad worden. In het noorden van Nederland wordt geadviseerd om waar mogelijk te wachten met de weg opgaan.

Wat de situatie volgens de ANWB verraderlijk maakt, is dat aan de natuur niet af te zien is dat het glad is, witte bomen hadden dat bijvoorbeeld wel weg kunnen geven. De ijzel komt voor in een groot gebied boven de grote rivieren, met uitzondering van de provincie Groningen. Zuidelijker kunnen natte weggedeelten plaatselijk bevriezen en zorgt dichte mist lokaal voor beperkt zicht, van 200 meter of minder. Onder de rivieren is code geel van kracht.

De verwachting is dat de ijzel in de loop van zaterdagochtend verdwijnt.