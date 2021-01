Wie mag zich de échte noemen?

Bij de groothandel zag ik een camembert liggen zo groot als een kruiwagenwiel. Dat kan niet, denk je dan, behalve dat het wel kan want hij ligt er. Zo’n kaas heeft dus geen AOP, in het Nederlands BOB geheten: beschermde oorsprongsbenaming. Een camembert met AOP-keurmerk (appellation d’origine protégée) moet een bepaalde afmeting hebben, met een speciale lepel, de ‘louche’, gevormd zijn, van rauwe melk gemaakt zijn en uit een bepaald gebied komen (Normandië). Alle andere camembert-achtigen kunnen zich wel camembert noemen maar daar moeten ze het bij laten. Met ingang van dit jaar mag er ook niet meer ‘fabriqué en Normandie’ op staan, dat mag alleen nog op kazen die ‘camembert de Normandie’ heten en een AOP-keurmerk dragen.

Zucht en oef. Hoe kan je als normale consument nu ooit wijs worden uit dit soort regelgeving. Als een camembert zo fors is, weet je genoeg: hier gaat het om een fabriek met grote afzetaspiraties die de camembert brie-vormig maakt. Maar als de kaas een camembertmaat heeft en er camembert op staat en ook ergens iets met Normandië? De AOP-bescherming staat sinds kort ook gepasteuriseerde melk toe, dus die vermelding op het etiket is ook weggevallen.

Hier volgt een schouderophalen. Want gepasteuriseerd of niet, groter, kleiner, speciale vormen bij de productie, wat kan het eigenlijk schelen? We willen lekkere kaas. Niet van die smaakloze witte zuivel, maar camembert met alles wat dat woord impliceert aan schimmeligheid, stalgeur, zacht smeltende binnenkant en licht bittere korst, aan gevoelens die daarbij horen en wijn die daarbij hoort. Enzovoort.

Slow Food is in 1989 opgericht vanwege de teloorgang van de smaak en de bereidingswijze van bepaalde streekproducten. Het waren om te beginnen vooral de Italianen die zagen dat als ze niet snel in actie zouden komen iederéén parmaham en parmezaanse kaas ging produceren, al was men nog nooit in Parma geweest en de ham ook niet. De Slow Food-beweging wilde af van al dat snelle produceren van indifferente fabrieksproducten die alleen nog de naam en het uiterlijk gemeen hadden met wat er ooit verstaan werd onder feta of pancetta.

Die gedachte was destijds een openbaring en bracht enorm veel in beweging, onder meer Europese regelgeving. Dat was soms belachelijk en soms geweldig, maar hoe dan ook leefde het.

En nu? Nu is het allemaal verworden tot talige slimmigheidjes. Griekse yoghurt is niet Grieks en smaakt ook niet zoals de Griekse maar heet ‘Griekse stijl’. In Nederland hebben we een BOB voor bijvoorbeeld Edammer kaas – ziet iemand die BOB-Edammers weleens? In de (toeristen)winkels liggen uitsluitend die kleine plastic rode bolletjes. Wel zie je overal quasi-oude kazen die zich in het Engels tegen een flinke prijs liggen aan te stellen als ‘old’. Een BOB zouden ze niet krijgen, maar dat kan niemand iets schelen. De smaak is een knappe imitatie van echte oude kaas.

Slow Food is kleiner geworden dan een moderne camembert.

NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 januari 2021