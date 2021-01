‘Wat is dat voor democratie, waarin je een lege maag hebt?’

Het is een schamel betoginkje in Tunis, de eerste protestactie van de ‘17 December-beweging’, vernoemd naar de datum in 2010 waarop een fruitventer in de plaats Sidi Bouzid zich in brand stak uit protest tegen de autoriteiten. Enige tientallen mensen, onder wie een jonge vrouw die zich in een Tunesische vlag heeft gewikkeld, staan wat onwennig tegenover een politiecordon. Bars kijkende agenten versperren de weg naar het witte parlementsgebouw in de hoofdstad. Zo klein als hun groepje is, de eisen van de betogers liegen er niet om: tien jaar na de omwenteling die Tunesië een democratisch bestel bracht, moeten alle prominente politici worden afgedankt en alle partijen worden ontbonden. De nog jonge constitutie kan wat hun betreft de prullenmand in. Alleen de partijloze president Kaïs Saied mag blijven.

Voor een naburige winkel van warenhuisketen Monoprix legt de werkloze kleermaker Ayeri Nouredin (45), die de groep in oktober oprichtte, uit dat de situatie voor arme mensen sinds de revolutie van 2011 juist is verslechterd. „Er heerst grote werkloosheid en de levensstandaard is gedaald. Alles is veel te duur”, zegt hij, zelf vader van drie kinderen. Bovendien stoort het Nouredin dat politici regels die ze zelf hebben opgesteld aan hun laars lappen. „Hoe kan ik in een land leven waar de wet niet wordt toegepast”, vraagt hij verontwaardigd. „En wie in dit land wil eten omdat hij honger heeft, wordt gearresteerd.” Hij doelt op een incident waarbij een hongerige jongen die twee blikjes tonijn stal onlangs tot zes maanden gevangenisstraf werd veroordeeld.

Hoge verwachtingen

Tien jaar geleden vormde de Tunesische omwenteling de opmaat tot de zogenoemde Arabische Lente. Ademloos volgde de wereld hoe verkalkte autoritaire regimes in de Arabische wereld onder druk van immense betogingen eindelijk in elkaar zakten, in een tempo dat deed denken aan de ineenstorting van de communistische staten eind jaren tachtig in Europa. De hoop bij velen was dat hier een weg werd gebaand naar meer vrijheid en welvaart.

Over deze serie In 2011 begon in Noord-Afrika en het Midden-Oosten een serie volksopstanden; de Arabische Lente. Verkalkte autoritaire regimes bezweken onder druk van de massale betogingen. In deze serie maakt NRC na tien jaar de balans op. Zijn de factoren nog die de revoluties uiteindelijk smoorden nog steeds aanwezig? En wat bereikten de demonstranten wel?

Maar anno 2021 is er in Tunesië zelf niemand in feeststemming. De hoge verwachtingen van toen zijn niet uitgekomen. Welvaart is uitgebleven. Er heerst een wijd verbreid gevoel van malaise. „Wat is dat voor democratie waarin je alleen een lege maag hebt, geen werk? ”, vraagt Sboui Sayed, hoofd van de vakbond UGTT, nijdig in zijn kantoor in de provinciestad Kairouan.

Anders dan in het Westen wel wordt gedacht, riepen de Tunesiërs destijds nooit uitdrukkelijk om democratie, net zo min als Arabieren elders. Wel wilden ze af van de repressieve, autocratische regimes waaronder ze al zo lang zuchtten en ze eisten waardigheid (karama in het Arabisch). Vaag bleef hoe die precies vorm moest krijgen, al hoorden er voor de meesten zeker vrijheid van meningsuiting en vrije verkiezingen bij. Maar ook: meer banen en geld voor iedereen.

Bij al hun kritiek op het huidige bestel vergeten Tunesiërs soms dat de revolutie hun belangrijke rechten heeft opgeleverd. „Het staat de mensen nu vrij te spreken zoals ze willen”, constateert Sihem Bensedrine (70), een oud-journalist die voorzitter was van de Waarheidscommissie die na de revolutie de misdaden van Tunesiës langjarige autocratische leider Zine el Abidine Ben Ali en diens voorganger Habib Bourguiba onderzocht. „Dat is vooruitgang.”

Een gescheurd doek met de afbeelding van de Tunesische autocraat Zine El Abidine Ben Ali in het centrum van Tunis in 2011. Christophe Ena

Handen op hun oren

De Tunesiërs maken ook grif gebruik van die rechten. Liefst 871 keer gingen ze alleen al in oktober de straat op – ondanks de coronapandemie – om hun onvrede over allerlei vooral sociaal-economische misstanden luidkeels tot uitdrukking te brengen. Maar het levert niet veel op. Zoals een betoger tegenover het Britse tijdschrift Prospect zei: „Ze laten ons onze mond opendoen, maar ze houden hun handen op hun oren.”

Dat neemt niet weg dat inwoners van andere Arabische landen nog slechts kunnen dromen van zulke vrijheden. Weliswaar kwam ook in Egypte, Libië, Jemen, Bahrein en Syrië na Ben Ali’s smadelijke vlucht naar Saoedi-Arabië op 14 januari 2011 al snel een massale protestbeweging op gang, maar nergens anders resulteerde dat in de vestiging van een duurzame democratie.

De prestatie van de Tunesiërs krijgt reliëf bij een vergelijking met het veel grotere Egypte. Daar wierp de bejaarde president Hosni Mubarak na massale protesten op het Tahrir-plein in februari 2011 de handdoek in de ring. Verkiezingen brachten de Moslimbroederschap aan de macht. Maar door onhandig en onverzoenlijk opereren van de Moslimbroeders en tegenwerking van het machtige leger kwam er geen democratische grondwet. Nieuwe massale demonstraties, ditmaal tegen de regering van de Moslimbroeders, boden de militairen in 2013 kans de regering van president Morsi in een coup omver te werpen. Onder diens opvolger, generaal Abdul Fatah al-Sisi, volgde keiharde repressie. De Egyptenaren kwamen nog meer onder de knoet dan onder Mubarak. Wie een kik tegen Sisi geeft, riskeert lange celstraf, al dan niet na marteling.

„Natuurlijk was die coup onrechtvaardig”, zegt Ridha Driss (58) in een café in La Marsa, een welvarende voorstad van Tunis. Driss, wel aangeduid als ‘pragmatisch filosoof’, is al jaren een invloedrijke denker binnen Ennahda, de partij die in 2011 gold als het Tunesische equivalent van de Egyptische Moslimbroederschap. „Maar de Moslimbroeders in Egypte hebben ook enorme politieke fouten gemaakt. Wij hebben ze een paar keer geadviseerd: u moet bescheiden zijn. U zit in een geostrategisch gevoelige regio. Regeer niet met de salafisten, die zijn antidemocratisch. Maar ze zeiden: wij hebben de verkiezingen gewonnen en we gaan zonder compromissen regeren. Dat was een grote strategische fout.”

In Tripoli vieren Libiërs de val van het regime van Gaddafi in oktober 2011. Foto Suhaib Salem/Reuters

Gestrande democratisering

Elders strandde de democratisering als gevolg van de Arabische Lente al eerder. Nadat de Libische sterke man Moammar Gaddafi met westerse steun was verdreven en gedood, in oktober, brak er in dat land een strijd los tussen milities die nog altijd niet is beslecht. Verschillende van die milities worden grif gesteund door buitenlandse mogendheden die hun eigen strategische belangen verdedigen.

Ook in Jemen kwam de lang zittende president Ali Abdullah Saleh ten val, waarna zich een verwoestende burgeroorlog ontwikkelde. De situatie escaleerde in 2015, toen ook Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zich erin mengden. Jemen groeide uit tot het grootste humanitaire rampgebied ter wereld . In Bahrein eiste de sjiitische meerderheid meer rechten op, maar met Saoedische hulp sloegen de soenitische machthebbers de beweging hard neer.

In Syrië tenslotte gingen vanaf maart 2011 eveneens betogers de straat op tegen het bewind van president Bashar al-Assad. Daarvoor was leeuwenmoed nodig, want vanaf het begin probeerde Assad de orde met grof geweld te herstellen. Die protesten mondden uiteindelijk uit in een vernietigende burgeroorlog, waarbij inmiddels zeker 400.000 doden zijn gevallen en ruim de helft van de bevolking van huis en haard is verdreven. Een gruwelijk nevenproduct was de opkomst (en ondergang) van Islamitische Staat, een ultra-fundamentalistisch islamitisch regime van ongekende wreedheid. Assad hield, dankzij steun van Rusland, Iran en Hezbollah, al die jaren stand. Zijn regime is nog even repressief als voorheen en het land ligt in puin.

Hoe anders ging het in Tunesië! De leiders daar, ook van Ennahda, de partij die de verkiezingen van 2011 won en vrijwel onafgebroken aan de macht bleef, hielden het hoofd koel en stelden zich compromisbereid op. Er kwam een grondwet en er zijn al herhaaldelijk verkiezingen voor parlement en presidentschap gehouden. Dat had anders kunnen lopen. Er werden politieke moorden gepleegd en de situatie was soms erg gespannen. Maar Ennahda vroeg niet het onderste uit de kan en werkte samen met leden van het oude regime. Om het landsbelang, zei ze, maar ook omdat het vreesde anders buitenspel te komen staan.

Machtige generaals

Met hun omwenteling logenstraften de Tunesiërs critici uit de Arabische wereld maar ook uit het Westen, die betoogden dat Arabieren niet in staat zouden zijn zelfstandig een functionerende democratie van de grond te krijgen. Daarbij gold als argument Irak, waar de Amerikanen na 2003 een democratisch systeem poogden op te leggen. Een succes is het nog niet geworden.

Sommige critici zien de islam als een blokkerende factor, anderen de rol van machtige generaals (in Egypte, Syrië, Soedan en Algerije) en de afwezigheid van een sterk maatschappelijk middenveld. Factoren die, deels om historische redenen, in Tunesië minder golden. Zo was er wél een maatschappelijk middenveld: de vakbond UGTT, de werkgeversorganisatie, een burgerrechtenorganisatie en de orde van advocaten – het zogeheten dialoogkwartet – kreeg in 2015 zelfs de Nobelprijs voor de Vrede voor hun inspanningen voor democratie. Tunesië had ook het geluk dat het buitenland niet intervenieerde in zijn revolutie.

In Sanaa eisen Jemenitische demonstranten in maart 2011 het vertrek van president Salah.

Foto Muhammed Muheisen/AP Protest op het Tahrir-plein in februari 2011.

Foto Maxar Technologies Een Egyptische demonstrant kust een agent tijdens rellen in Caïro in januari 2011.

Foto Lefteris Pitarakis/AP Protesten in Yemen en Egypte.

Foto’s AP, Maxar

Desondanks oogt de Tunesische democratie nog fragiel. „De politieke klasse heeft de belangen van de bevolking verraden”, meent Alaa Talbi, directeur van FTDES, een ngo die zich inzet voor sociaal-economische rechten. „Er bestaat wel een systeem met verkiezingen en andere vrijheden maar de staat heeft alle morele en ethische legitimiteit verloren.” Hij doelt op de groeiende sociale ongelijkheid en de corruptie bij overheid en zakenwereld.

De oude consensus verdwijnt daardoor. . In december gingen parlementariërs zelfs letterlijk met elkaar op de vuist in de gangen van het parlementsgebouw. Omdat het niet lukte een werkbare meerderheid te vormen wordt het land nu geregeerd door een ‘zakenregering’ waarin eigenlijk niemand vertrouwen heeft. Het land heeft gemiddeld een premier per jaar versleten. „We hebben al 365 verschillende ministers gehad sinds 2011”, smaalt Hamissi Redissi, hoogleraar politicologie aan de universiteit van Tunis, in zijn met boeken volgestapelde huis.

Leeg kapperszaakje

Onder Tunesiërs groeien de frustraties over het uitblijven van meer welvaart. „Over welke revolutie heb je het”, vraagt Maruen Hammami (40) sarcastisch. „Er is hier de afgelopen tien jaar niets verbeterd.” Hij wijst op zijn lege kapperszaakje in de arme buitenwijk Djebel Djalloud. Vrijwel niemand uit de buurt laat zijn haar meer bij hem knippen sinds het uitbreken van de coronacrisis. Te duur en te onveilig.

Om de hoek, tegenover een autokerkhof, wonen vijf gezinnen, elk met drie of vier kinderen. Ze verdienen een fooi met het verzamelen en verkopen van oude plastic flessen. Verontwaardigd tonen ze hun woonruimte, die meer weg heeft van een schuurtje. Voor elk gezin één vochtig, raamloos vertrekje met wat dunne matrasjes op de grond, waarop hun schamele bezittingen zijn uitgestald. In een vies dekentje gewikkeld ligt een bleek peutertje. Zijn hoest klinkt verontrustend. Alle bewoners rond dit modderige erf, omringd door afbladderende flatgebouwen, delen één piepklein keukentje en één klerenkast.

„Onder Ben Ali was het leven ook hard, maar hadden we tenminste te eten.”, stelt Hammami, die Italiaans spreekt omdat hij in dat land als kapper heeft gewerkt. De werkloze Hassan Talbi (38) valt hem bij. „Het is toch stuitend dat we hier op amper twee kilometer zitten van het regeringscentrum in Tunis en dat er hier niets voor ons soort mensen is!”

Door onderling gekissebis in het parlement komt er volgens velen te weinig van de grond. Het steekt critici ook dat de oude elite uit Ben Ali’s tijd haar positie grotendeels heeft weten te handhaven. Tekenend was dat de kiezers vorig jaar massaal de partijloze anti-systeemkandidaat Kaïs Saied kozen. Hij wil het parlementaire stelsel omzetten in een directe democratie, met meer bevoegdheden voor de president. Sommigen roepen al openlijk om een nieuwe sterke man. „Dan kom je terecht in een Turkije-achtig autoritair systeem”, zegt politicoloog Redissi. „Ik geloof dat zo’n systeem uiteindelijk eindigt in een dictatuur.”

Toch gaan Redissi en de meeste van zijn collega’s ervan uit dat de Tunesische democratie stand zal houden. Welvaart heeft die niet gebracht, maar hun verworven vrijheden zullen de Tunesiërs niet snel opgeven.

Heeft de Arabische Lente, die zo hoopvol begon, dan nergens sporen nagelaten buiten Tunesië? Zo zwart is het niet. In Algerije, Soedan, Irak en Libanon ontstonden de laatste paar jaar nieuwe massale protestbewegingen, waarbij miljoenen burgers – net als indertijd in Tunesië – vreedzaam betoogden voor het vertrek van de machthebbers en hun entourage. Alleen in Soedan heeft dat het begin van echte democratie opgeleverd, in de andere landen smoorde de pandemie de protesten.

Het bewijst dat de bevolking in de Arabische wereld zich niet onbeperkt laat knevelen. En sinds de Tunesische revolutie weet iedereen dat autocratische regimes wel degelijk onder protesten kunnen bezwijken. Weliswaar zitten leiders als Sisi en Assad weer stevig in het zadel en schuwen ze geen middel om hun heerschappij te bestendigen, maar er is geen reden dat zij niet ooit ook ten val kunnen worden gebracht. Of de bevolking daar beter van wordt is dan vraag twee. Maar onmogelijk is ook dat niet.

Tijdlijn Arabische Lente 17 december 2010 In de Zuid-Tunesische plaats Sidi Bouzid steekt fruitventer Bouazizi zich in brand. Protesten hierna slaan over naar andere steden. 14 januari 2011 De Tunesische president Ben Ali vlucht naar Saoedi-Arabië. 25 januari 2011 Eerste grote betoging tegen de regering van president Mubarak op het Tahrir-plein in Caïro. 27 januari 2011 Eerste betoging tegen de regering in Sana’a, de hoofdstad van Jemen. 11 februari 2011 De Egyptische president Mubarak treedt af. 15 februari 2011 Eerste grote demonstratie in de Oost-Libische stad Benghazi tegen het bewind van kolonel Gaddafi. 6-15 maart 2011 Eerste betogingen in de Syrische plaats Deraa tegen het regime van president Assad, deze slaan over naar Damascus. 20 oktober 2011 Gaddafi, die in augustus uit Tripoli was verdreven, wordt gevangen en gedood in Sirte. 23 oktober 2011 Verkiezingen voor een grondwetgevende vergadering in Tunesië, gewonnen door de partij Ennahda. 27 februari 2012 De Jemenitische president Saleh, die in maart 2011 gewond raakte bij een moordaanslag, treedt af. 23-24 mei 2012 Presidentsverkiezingen in Egypte (eerste ronde). President wordt uiteindelijk Mohammed Morsi van de Moslimbroederschap. 2 juni 2012 Ex-president Mubarak wordt veroordeeld tot levenslange celstraf, later veranderd in huisarrest. 27 juli 2012 Begin van een lange slag om de Syrische stad Aleppo.

Met medewerking van Faïrouz ben Salah

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 januari 2021