Wanneer kan ik mij laten vaccineren?

Vanaf 6 januari

U kunt zich vanaf 6 januari laten vaccineren met het BioNTech/Pfizer-vaccin.

Als u in een verpleeghuis of kleine woonvorm werkt, kunt u een afspraak maken bij de GGD. Werkt u in de acute zorg, dan gaat dit via uw werkgever. Voor medewerkers in verpleeghuizen en kleine woonvormen geldt dat zodra AstraZeneca is goedgekeurd en beschikbaar komt u mogelijk dit vaccin zult krijgen.