Waarom verkleurt drukwerk zo verschillend?

Een poster in een tienerkamer. Of een tijdschrift dat te lang in de vensterbank heeft gelegen. Na verloop van tijd verkleurt en vervaagt dit drukwerk. Deze verkleuring heeft een typisch verloop: eerst verdwijnen de roodachtige tinten en dan de gele. Blauw blijft als laatste over. Denk bijvoorbeeld aan de blauwige vervaagde posters die soms op vergeten winkelruiten hangen. Waardoor ontstaat die verkleuringsvolgorde?

„Het vervagen of verkleuren komt voor bij bijna alle kleurstoffen en pigmenten en wordt veroorzaakt door licht”, vertelt Nicole van der Sterren, conserveringsadviseur bij de Koninklijke Bibliotheek. „Musea hebben daarom vaak aangepast licht, dat de schade moet beperken.” Dit is zachter en bevat geen schadelijk uv-licht.

Moleculaire rangschikking

Hoe zorgt licht dat kleuren vervagen? „Kleurstoffen en pigmenten zijn complexe moleculen die voornamelijk opgebouwd zijn uit koolstof-, waterstof-, zuurstof- en stikstofatomen”, mailt Al Carver-Kubik van het Amerikaanse Rochester Institute of Technology. De kleur en stabiliteit van een kleurstof of pigment hangen af van de manier waarop de atomen gerangschikt zijn in het molecuul. Als die moleculaire rangschikking verandert, dan kan de kleur veranderen of verdwijnen. Vocht, hitte en licht kunnen zulke veranderingen teweegbrengen.

Licht is een noodzakelijk kwaad. Rode inkt kleurt rood, omdat het kleurmiddel erin alle kleuren licht absorbeert en alleen het rode licht weerkaatst. Zonder licht geen kleur.

Dat niet alle kleuren tegelijkertijd vervagen komt doordat de kleur van de kleurstof of het pigment een rol speelt in de fotochemische reacties, vertelt Carver-Kubik. Blauw licht heeft een kortere golflengte en is energierijker dan rood licht dat een lange golflengte heeft. Groen en geel licht zitten qua golflengte en energie tussen rood en blauw in. Het meest energierijk is uv-licht. Hoe meer energie een kleurstof of pigment absorbeert, hoe groter de kans op kleurvervagende fotochemische reacties.

Een rode kleurstof weerkaatst licht met lange golflengten (rood) en absorbeert het licht met de meer energierijke korte golflengten (blauw, groen), wat de kans op schadelijke fotochemische reacties vergroot. Terwijl blauwige kleurstoffen de energierijke korte golflengten juist weerkaatsen. Daarom vervaagt het rood op je poster als eerste en blijft blauw als laatste over.

Fijn poeder met bindmiddel

„Sommige kleurmiddelen zijn beter tegen licht bestand, waardoor het langer duurt voordat ze vervagen”, vertelt Van der Sterren. Zo zijn pigmenten, die bestaan uit fijn poeder met bindmiddel, stabieler dan kleurstoffen, die bestaan uit kleinere moleculen die opgelost zijn in bijvoorbeeld water of olie. De gekozen bindmiddelen in inkt of verf kunnen de fotochemische reacties vertragen. „Vernis of olie kan bijvoorbeeld een beschermend laagje vormen”, vertelt Van der Sterren.

Ook de ondergrond heeft invloed. Papier vergeelt bijvoorbeeld. „Sinds halverwege de 19de eeuw wordt papier gemaakt van houtvezels”, vertelt Van der Sterren. „Dat is goedkoper dan de lompen die ervoor gebruikt werden, maar het verkleurt eerder.” Licht en zuurstof reageren namelijk met de houtvezels waardoor hun moleculaire structuur verandert: ze vergelen. Dit is te vertragen door papier chemisch te bewerken.

Uiteindelijk is niets immuun voor het schadelijke effect van licht. Van der Sterren: „Ook de kleuren van zorgvuldig bewaarde pigmentverf schilderijen uit de 17de eeuw zien er nu anders uit dan toen ze gemaakt werden.”