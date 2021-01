Virus-nood breekt mogelijk vaccin-wet

Wie premier Mark Rutte afgelopen week in het Kamerdebat hoorde, concludeerde dat versóepelingen van de lockdown waarschijnlijk van de baan zijn. Dat er nagedacht zou worden over een verzwáring van de maatregelen, daar hadden weinig mensen rekening mee gehouden.

Dat daar nu toch over wordt gesproken, heeft twee oorzaken. Allereerst is nog altijd onzeker hoe goed de lockdown werkt. Het aantal positieve tests daalde afgelopen tijd, maar het aantal afgenomen tests daalde even hard. Zolang we niet weten waarom – was er een dalende testbereidheid tijdens de feestdagen of zijn er simpelweg minder mensen met klachten? – zeggen die aantallen weinig. Bovendien daalt het aantal ziekenhuisopnames maar mondjesmaat.

Ten tweede is daar de mutatie van het virus die in Groot-Brittannië werd ontdekt en flink besmettelijker lijkt te zijn. Die ‘Britse variant’ is ook al in Nederland gezien. Volgens het Outbreak Management Team was eind december tussen de 1 en 5 procent van de besmettingen toe te schrijven aan deze gemuteerde versie. Maar, zo vertelde viroloog Marion Koopmans afgelopen week tegen NRC, we moeten er „serieus rekening mee houden” dat de Britse variant ook in Nederland snel aan terrein gaat winnen.

Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat de Britse variant mensen ernstiger ziek maakt of dat die dodelijker is. Toch kan deze variant tot veel meer ziekenhuisopnames en doden leiden, in potentie een veelvoud van het aantal dat een gevaarlijker variant zou bewerkstelligen. Dat klinkt tegenintuïtief, maar heeft te maken met de snelheid waarmee het aantal besmettingen oploopt.

Een rekenvoorbeeld: stel, er zijn op een zeker moment duizend mensen besmet met het coronavirus. Als het reproductiegetal op 1,1 ligt, steken die duizend mensen 1.100 anderen aan. Die 1.100 steken op hun beurt weer 1.210 nieuwe mensen aan, et cetera. Na zes besmettingsronden – bij een incubatietijd van vijf à zes dagen is dat ongeveer een maand – zijn er in totaal ruim 7.700 mensen besmet geraakt. Als daarvan 1,3 procent sterft - het sterftepercentage van Covid-19 volgens het RIVM – gaan er 100 mensen dood. Bij een gemuteerde variant die niet besmettelijker maar wel anderhalf keer zo dodelijk is, gaan 150 mensen dood.

Als de R niet op 1,1 ligt maar op 1,5, vliegt het aantal besmette mensen veel sneller omhoog. Duizend mensen steken 1.500 anderen aan, die veroorzaken weer 2.250 nieuwe besmettingen, enzovoort. Na een maand zijn er in totaal bijna 21.000 mensen besmet geraakt. Als daarvan 1,3 procent overlijdt, gaat het om 270 mensen – tachtig procent meer dan bij de variant die minder besmettelijk maar wel dodelijker was.

Avondklok laatste optie

Hetzelfde mechanisme jaagt ook het aantal ziekenhuisopnames op. Daarover leven dan ook grote zorgen: als de Britse variant inderdaad hard gaat groeien in Nederland, kan dat de druk op de zorg verder vergroten.

Hoeveel besmettelijker de Britse variant precies is, is onduidelijk. In het VK wordt veelal uitgegaan van 70 procent. Dat wil niet zeggen dat dit in Nederland ook zo is: de R wordt niet alleen bepaald door eigenschappen van het virus, maar door sociale contacten en regels in een land. Hoe dan ook is de gemuteerde variant een stuk moeilijker onder controle te brengen: tijdens de lockdown in Engeland nam het aantal besmettingen met de ‘oude’ varianten van het virus met een derde af, terwijl dat aantal voor de gemuteerde versie verdrievoudigde.

In Nederland ligt de R maar net onder de 1, blijkt uit berekeningen van het RIVM. De laatste betrouwbare berekening is van 18 december, toen de R op 0,9 lag. Daarna worden de cijfers onzekerder en geeft het RIVM alleen een bandbreedte, die loopt weer op, soms tot boven de 1. Als het aantal besmettingen van het ‘normale’ virus al niet snel terugloopt, is de kans groot dat het aantal besmettingen weer gaat groeien als de Britse variant de overhand krijgt.

Op het Binnenhof zijn de opties voor een nog zwaardere lockdown beperkt: de maatregelen zijn al strenger dan in maart, toen bijvoorbeeld de detailhandel nog wel open was. Het kabinet ziet weinig mogelijkheden om meer te doen, melden Haagse bronnen aan NRC. De enige strengere maatregel waarover de afgelopen maanden wel is gesproken, is een avondklok, maar daarvoor lijkt weinig enthousiasme op het Binnenhof.

Wel wordt naar de Britse vaccinatiestrategie gekeken. In het VK zijn vaccins via een noodprocedure versneld toegelaten. Ook wordt bij het Pfizervaccin het vaccinatieprotocol opgerekt. Na de eerste prik is er ook al een gedeeltelijke bescherming, zo is de gedachte. Daarom nemen de Britten niet drie weken, zoals in de bijsluiter van het vaccin staat omschreven, maar drie maanden tussen de eerste en tweede prik.

Lees ook: Vaccinatieprotocol oprekken? ‘Zo kun je een vaccin om zeep helpen’

Ook minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) vindt dat „een zeer te overwegen optie”. „Dat zou kunnen helpen in het afremmen van de snelheid waarmee de Britse variant zich verspreidt.” Dat is wel een risico: het vaccin is niet onder die voorwaarden goedgekeurd, er is ook geen onderzoek naar gedaan. Het kabinet heeft advies gevraagd aan het OMT en de Gezondheidsraad over het oprekken van het vaccinatieprotocol.

En ander probleem van de besmettelijkere variant: er is een hogere vaccinatiegraad nodig. Nu wordt aangenomen dat ongeveer 70 procent van de bevolking gevaccineerd moet zijn voor ‘groepsimmuniteit’, maar hoe besmettelijker een virus is, hoe hoger dat percentage wordt, hoe later de maatregelen losgelaten kunnen worden. Als het kabinet dinsdag een verlenging van de lockdown aankondigt, zou dat wel eens niet de laatste keer kunnen zijn.

NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 januari 2021