Videoboodschap Trump: er komt een vreedzame machtsoverdracht

Sicknick is de vijfde persoon die is overleden als gevolg van de bestorming van het Capitool. Een vrouwelijke bestormer van het gebouw, veteraan Ashli Babbitt , werd neergeschoten door de politie en overleed uiteindelijk aan haar verwondingen. Drie anderen overleden gedurende de protesten en bestorming vanwege „medische noodgevallen”, zo meldden Amerikaanse media eerder. Het is niet bekend waar zij precies aan overleden.

Nadat hij gewond raakte, keerde Sicknick terug naar het kantoor van zijn divisie, waar hij in elkaar zakte. Vanaf daar is de agent naar een lokaal ziekenhuis vervoerd, waar hij aan zijn verwondingen bezweken is. Waaraan Sicknick precies is overleden, is niet bekendgemaakt. De USPC doet samen met de afdeling moordzaken van de politie van Washington DC (Metropolitan Police) onderzoek naar het overlijden van de agent. Sicknick diende de USPC sinds 2008.

Een Amerikaanse politieagent is vrijdag bezweken aan de verwondingen die hij opliep bij de bestorming van het Capitool in Washington. Dat heeft de politie van het Capitool (USPC) bekendgemaakt . Het gaat om agent Brian D. Sicknick, die woensdag gewond raakte toen hij „fysiek contact met demonstranten” had.

Leden van Trumps regering en zijn partij hebben kritiek op diens rol bij de bestorming. In de loop van donderdag stapten een van zijn gezanten en de minister van Transport op. Als eerste Republikein stelde Adam Kinzinger voor het 25ste Amendement van de grondwet in werking te stellen. Als het kabinet daarmee in zou stemmen zou het betekenen dat de Amerikaanse president zijn taken, al dan niet onder dwang, overdraagt aan de vicepresident. Hiervoor zou steun nodig zijn van vicepresident Mike Pence. Donderdagnacht lieten Pence zijn adviseurs weten dat hij er weinig voor voelt.

Woensdagavond werd ook bekend dat beide Senaatszetels in de staat Georgia naar Democratische kandidaten zijn gegaan, Raphael Warnock en Jon Ossoff. Dit is een belangrijke overwinning voor de Democraten omdat de Republikeinen hiermee hun meerderheid in de Senaat hebben verloren.

Woensdag bestormden aanhangers van president Donald Trump het Capitool in Washington op het moment dat het Amerikaanse Congres in zitting was om de stemmen van de kiesmannen te tellen. Bij de aanval zijn vier demonstranten overleden en zeker 52 arrestaties verricht. De Nationale Garde uit de staten Virginia en Maryland en grote aantallen politiemensen werden opgeroepen om de orde te herstellen. De betogers werden teruggedrongen en het Capitool werd veiliggesteld.

Ook minister van Onderwijs Betsy Devos stapt op

De Amerikaanse minister van Onderwijs Betsy DeVos is opgestapt naar aanleiding van de gebeurtenissen in Washington DC. Reden voor haar vertrek is de retoriek van Trump in de toeloop van de bestorming van het Capitool. Dat meldt persbureau AP donderdagavond.

„De impact van jouw retoriek op de situatie valt niet te ontkennen, en dit is een buigpunt voor mij,” schrijft de minister in de brief aan Trump. Betsy DeVos is de tweede minister uit het kabinet van Trump die opstapt naar aanleiding van wat in DC is voorgevallen. Eerder op donderdag diende transportminister Elaine Chao haar ontslag in vanwege de „traumatische” gebeurtenis.

In een recente brief aan het Congres sprak DeVos zich kritisch uit over de onderwijsplannen van de nieuwe regering onder Biden. Daarin erkende zij echter niet het verlies van Trump en noemde zij Biden niet bij naam.