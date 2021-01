Veilig achter elektrisch hek

Hij is de enige soort binnen zijn familie (de Myrmecobiidae). En dan wordt de numbat ook nog eens met uitsterven bedreigd.

Naam: numbat of buidelmiereneter Wetenschappelijke naam: Myrmecobius fasciatus Leefplek: zuidwesten van Australië. Uiterlijk: roodbruine rug, richting staart bruin-wit gestreept. Witte buik, zwarte oogstreep. 20-25 cm groot, staart 15 cm. Eet: termieten (in gevangenschap tot 20.000 per dag) Opvallend: een zeer lange tong, die in uitgestrekte toestand tot 5 cm voorbij het puntje van de eigen neus reikt

Biologen schatten dat er van dit Australische roofbuideldier nog maar zo’n 800 exemplaren in het wild leven. Ze worden in hun voortbestaan bedreigd door vossen en wilde katten. Daarom is er nu in de deelstaat New South Wales een roofdiervrij reservaat aangelegd, omringd door een elektrisch hek van 42 kilometer lang en 2 meter hoog. Daarbinnen zijn naast vijf numbats (vier vrouwtjes en een mannetje) ook andere zeldzame Australische dieren uitgezet, zoals langoorbuideldassen en borstelstaartkangoeroeratten. Volgend jaar worden enkele numbats bijgeplaatst om voor voldoende genetische diversiteit te zorgen.