Rechter verplicht verzekeraars tot contract met spoedapotheek

Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid hebben onterecht het contract voor 2021 met dienstapotheek Eemland in Amersfoort opgezegd. Dit heeft de voorzieningenrechter in Utrecht vrijdagmiddag vastgesteld.

De rechter verplicht de verzekeraars voor dit jaar alsnog een overeenkomst te sluiten met de dienstapotheek, die de farmaceutische spoedzorg regelt. De apotheek, die ruimte huurt in ziekenhuis Meander Medisch Centrum in Amersfoort, is geopend in avond en weekend.

Eemland daagde de twee verzekeraars eind december voor de rechter, omdat zij het contract onverwacht hadden beëindigd. Volgens de verzekeraars kon de apotheek zijn kostenraming voor het komende jaar niet verantwoorden en was hij niet transparant over het patiëntenbestand; de zorgverzekeraars hadden gevraagd om een lijst met patiëntgegevens.

De spoedapotheek, ruim zeventien jaar actief, weigerde die lijst met persoonsgegevens te leveren in verband met privacywetgeving en plakte opgevraagde facturen af. Wel bood hij aan in overleg te gaan met de zorgverzekeraars en eventueel hulp te vragen van een externe commissie. Dat weigerden de zorgverzekeraars.

Redelijkheid en billijkheid

De rechter geeft de dienstapotheek gelijk dat die uit privacyoverweggingen niet alle facturen openbaarde en patiëntgegevens niet deelde. Bovendien vindt de rechter dat de zorgverzekeraars „naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid” hadden moeten ingaan op het aanbod hulp te vragen van een externe commissie.

De rechter gelooft bovendien niet dat „reeds jaren sprake is van een problematische relatie”, zoals de zorgverzekeraars tijdens de zitting stelden. Volgens hen moeten ze „jaar in, jaar uit” vragen stellen over de begroting en is transparantie een probleem bij de dienstapotheek. In het vonnis oordeelt de rechter hierover: „Dit overtuigt niet.” Ook laat de rechter zwaar wegen dat de diensapotheek al zeventien jaar farmaceutische spoedzorg in de regio verleent.

Het besluit het contract te staken, wekte weerstand in de regio. In de Tweede Kamer stelde de SP vragen aan de minister voor Medische Zorg. Apothekers in de regio waren bevreesd dat patiënten in de avonduren zonder medicijnen zouden raken.

Zilveren Kruis verzekerde daarop dat dit niet zou gebeuren. November vorig jaar kondigde de verzekeraar aan dat de spoedapotheek in Utrecht medicijnen bij patiënten in de regio Amersfoort thuis zou gaan bezorgen. Dat gaat nu niet door.

Het is de tweede keer in iets meer dan een jaar dat Eemland een geschil bij de rechter uitvecht. In oktober 2019 daagde de dienstapotheek Meander, omdat het ziekenhuis onverwacht het huurcontract probeerde te beëindigen. Ook die zaak won de dienstapotheek.