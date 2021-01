Radicale prediker gelinkt aan aanslagen Bali vervroegd vrijgelaten

Indonesië heeft de radicale islamitische prediker Abu Bakar Bashir vrijdag vervroegd vrijgelaten. Dat melden Indonesische media. Bashir zou volgens de Indonesische autoriteiten verantwoordelijk zijn voor bomaanslagen in Bali in 2002, maar is daarvoor nooit veroordeeld.

Bashir is de geestelijk leider van de verboden militante islamitische terroristische organisatie Jemaah Islamiyah en zat sinds 2011 in de gevangenis voor het financieren van een trainingskamp voor militanten in Atjeh. Hij zat een straf uit van vijftien jaar, maar is na tien jaar vervroegd vrijgelaten. De reden voor zijn vervroegde vrijlating is niet bekendgemaakt. Bashir werd door familieleden opgehaald uit de gevangenis in Bogor, ten zuiden van Jakarta.

Bij de bomaanslagen in Bali, onder meer in een nachtclub, kwamen destijds 202 mensen om het leven. Onder hen waren vier Nederlanders en veel andere westerse toeristen. In 2008 kregen drie Indonesiërs voor de aanslagen de doodstraf. De 82-jarige prediker Bashir heeft altijd ontkend iets met de terreurdaad te maken te hebben.