Ouders naar rechter om vervolging fiscus af te dwingen

Zes gedupeerde ouders proberen via de rechter een strafrechtelijk onderzoek naar de Belastingdienst af te dwingen. Door middel van een zogeheten artikel 12-procedure willen ze dat het Openbaar Ministerie (OM) fiscusambtenaren die schuld hebben aan de Toeslagenaffaire alsnog gaat vervolgen. Dat heeft de advocaat van de zes ouders vrijdag bekendgemaakt, melden de Volkskrant en persbureau ANP. Eerder deden grote groepen slachtoffers al aangifte tegen de fiscus wegens zijn rol in de Toeslagenaffaire, waarbij duizenden ouders ten onrechte als fraudeur zijn aanmerkt door de overheid.

Donderdag maakte het OM bekend geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de Belastingdienst, nadat de staatssecretarissen van Financiën aangifte hadden gedaan wegens knevelarij en beroepsmatige discriminatie. Daar is volgens justitie juridisch geen sprake van, onder meer omdat de terugvorderingen van de kindertoeslagen niet in strijd waren met regels die door de Raad van State jarenlang zijn goedgekeurd. Ook constateerde het OM dat de ambtenaren zich niet schuldig maakten aan discriminatie, omdat na een eerste „zoekslag” (waarbij geselecteerd werd op nationaliteit) een individuele beoordeling volgde.

Teleurstelling

In een verklaring zei justitie dat het besluit om de fiscus niet strafrechtelijk te vervolgen een teleurstelling zou kunnen zijn voor gedupeerde ouders. Advocaat Vasco Groeneveld zegt tegen de Volkskrant dat zijn cliënten inderdaad „zeer teleurgesteld zijn”. „We zijn het op wezenlijke punten niet met de motivering eens”, aldus Groeneveld.

„Het OM zegt dat er geen sprake is van strafbare feiten, maar de Belastingdienst hanteerde een ‘80-20-benadering’. Men nam dus voor lief dat bij de fraudejacht 20 procent van de aangepakte mensen onschuldig kon zijn.” De advocaat stelt dat de ambtenaren daarom wel degelijk opzettelijk hebben gehandeld. De getroffen ouders vinden in hun juridische strijd tegen de Belastingdienst in elk geval steun bij de SP. Donderdag noemde Kamerlid Renske Leijten het „heel pijnlijk” dat het OM geen strafrechtelijk onderzoek instelt.

In de Toeslagenaffaire zijn duizenden ouders sinds 2012 ten onrechte als fraudeur aangemerkt door de overheid. Daardoor werd hun kinderopvangtoeslag ingevorderd of moesten ze die terugbetalen. De fraudebestrijding heeft levens overhoop gegooid; er zijn voorbeelden van gedupeerden die in de schuldsanering zijn beland.

Vorige maand velde een parlementaire commissie onder leiding van Kamerlid Chris van Dam (CDA) een vernietigend oordeel over het kabinet, Tweede Kamer, Belastingdienst en Raad van State – al deze overheidsinstanties konden niet voorkomen dat de ouders een „ongekend onrecht” is aangedaan, aldus de commissie.

