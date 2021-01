Woensdagavond bestormden vertegenwoordigers van de Amerikaanse onderbuik het Capitool in Washington. Nou ja, bestormden… het was de revolutie in Roemenië niet. Ze wandelden naar binnen, ze bleven keurig op de afgezette looproute. Onderweg sloegen ze boos naar camera’s en andere spullen van journalisten. Sommigen werd de fysieke inspanning van zoveel gangen en trappen te veel. Ze sneuvelden. Wat overbleef waren de afschrikwekkende plaatjes van idioten die de democratie probeerden te stoppen.

In de commentaren kwam the day after ook ‘de veenbrand’ in Nederland weer voorbij. Al sinds eind jaren negentig gaat het met enige regelmaat over die veenbrand, een woord waarmee de gevoelens van een grote groep bezorgde burgers die zich niet gehoord voelen, worden gevangen. Sinds de sociale media kennen we die groep wat beter: er is een reden dat ze niet gehoord worden, want het zijn net koeien: ze kunnen beter loeien dan luisteren. Af en toe komt de geest uit de fles. Arnold Karskens, die een omroep voor ze verzon (Ongehoord Nederland), waarschuwde al diverse keren voor een burgeroorlog die natuurlijk nooit kwam en er ook nooit zal komen.

De oplossing die vroeger van links en nu van rechts komt: geef ‘de gewone mensen’/‘de burgers’ meer bevoegdheden. Laat ze over alles meebeslissen. Ik las op ThePostOnline de in haast aan de actualiteit aangepaste visie van ombudspoliticus Richard de Mos van Code Oranje, die met een cohort halve en hele BN’ers de Tweede Kamer in wil. Hij waarschuwde voor Amerikaanse toestanden en wil het democratische systeem hervormen. Zijn motto: ‘geen burgerkracht zonder burgermacht’. Met burgertoppen, burgerbegrotingen en burgerjury’s en zo. Iedereen mag meepraten, vooral de hardste schreeuwers.

‘Alleen door te besturen mét in plaats van óver burgers blussen we onze veenbrand’, aldus Richard. Dat gaat er misschien in Duindorp in als koek, maar als dit de oplossingen zijn, is het inderdaad ook hier Code Oranje, want zo lust ik er nog wel tien. Als we onze dijken doorprikken kan het land daarna ook niet meer overstromen.

Toen we dat hele circus gisteren struikelend voorbij zagen komen terwijl ze hun parlement bestormden, werd er door sommigen van de deskundigen gezegd dat de situatie daar natuurlijk niet vergeleken mag worden met de situatie hier. Maar het visioen van Richard de Mos is veel erger en enger. Hoe voorkomen we dat onze deplorables het parlement bestormen? We kiezen ze erin!

Inderdaad, een instant oplossing voor alles.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 8 januari 2021